الامارات | نصائح حول قطرات الأذن

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح حول قطرات الأذن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الألمانية بعدم استعمال قطرات الأذن وهي في حالة باردة، نظراً إلى أن القطرات الباردة يمكن أن تتسبب في حدوث دوار أو آلام في الأذن، ولذلك يجب حمل القارورة في اليد لفترة من الوقت، أو وضعها في جيب الجاكت، قبل استعمالها.

ولكي تصل قطرات الأذن إلى داخل القناة السمعية، يجب وضع الرأس على الجانب وسحب شحمة الأذن لأعلى، لكن في حالة الأطفال الصغار تجب مراعاة أن تسحب شحمة الأذن للخلف ولأسفل، حتى تتم معادلة الانحناء الطبيعي لقناة السمعية.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يتعين على المرء الانتظار لبضع دقائق بعد وضع قطرات الأذن، وليس من المستحسن سد الأذن بقطعة من القطن، لأنه تجب تهوية الأذن جيداً، حتى لا تتكاثر البكتريا والجراثيم في الجو الدافئ والرطب، كما يقتصر استعمال قطرات الأذن على الحالة التي تكون فيها طبلة الأذن سليمة، ما لم يصف الطبيب غير ذلك.