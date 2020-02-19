الامارات | الوشم.. «ألوان» بمخاطر جسيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوشم.. «ألوان» بمخاطر جسيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني، كريستوف ليبيش، أن الوشم ينطوي على العديد من المخاطر الصحية، إذ قد تؤدي الألوان المستخدمة في الوشم إلى استجابات تحسسية قد تصل إلى حد الإصابة بصدمة تحسسية تهدد الحياة. وأضاف أن الألوان المستخدمة في الوشم هي مواد تصل إلى تحت الجلد، ومن ثم قد تستقر في أعضاء الجسم، مثل العقد اللمفاوية، ما يرفع خطر الإصابة بالسرطان. ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة يُنصح بالابتعاد عن الوشم من الناحية الطبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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