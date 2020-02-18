"قالتلي السعادة مستنياني".. محمود العسيلي يتغزل في زوجته بأستراليا

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور تجمعه بزوجته خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، خلال تواجدهما بأستراليا.

وعلق العسيلي على الصور التي ظهر فيها مُحتضنًا زوجته، بمقطع من أغنيته "الحلو وبس"، قائلًا: "غمضت عنيا بصيت جوايا لقيت أمنية بتغني معايا.. بتقولي جوا منك مش براك.. السعادة والحياة مستنياك".

وتفاعل العديد من المتابعون مع الصور، متمنين لهم السعادة.

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زفاف محمود العسيلي وأمنية عبدالمنعم

يذكر أن الفنان محمود العسيلي، احتفل بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، منذ عدة أسابيع، وتعد زيجته الثالثة.

وذهب الثنائي إلى جزر المالديف لقضاء شهر العسل، ومن وقت لآخر، اعتادا مشاركة متابعيهما، بلقطات مختلفة تظهر استمتاعهما بشهر العسل، الذي عادا منه قبل أيام قليلة.