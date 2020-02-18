لابد وأنك قد مررت بهذه التجربة من قبل، أن تشتري كريم أساس جديد، أو أن تحصلي عليه كهدية ثم تكتشفي أن درجة اللون لا تتناسب مع لون بشرتك، إنه شعور مزعج حقاً. لكن هذا لا يعني أن عليك رمي كريم الأساس الجديد في القمامة أو محاولة التخلص منه بأي طريقة، بل بالتأكيد هناك حل لهذه المشكلة، وكما كنا قد قدمنا لك حلولاً لأكثر مشاكل المكياج شيوعاً من قبل، سنقدم لك اليوم الطريقة التي تعلمك إصلاح لون كريم الأساس سواءً كان فاتحاً جداً أو داكناً.

كريم الأساس الداكن

باستخدام المرطب

لابد من أن خزانة تجميل كل سيدة تحتوي على مرطب، وإذا لم تكن خزانتك كذلك فتوجهي لشراء مرطب جيد فوراً. بإمكانك الاعتماد على المرطب في تفتيح لون كريم الأساس الداكن. على لوح المزج أو في راحة يدك امزجي القليل من كريم الأساس مع القليل من كريم المرطب الذي تستخدمين، ثم وزعي المزيج على وجهك. ستلاحظين بأن كريم الأساس يمتد طرياً على وجهك وبدرجة لون أفتح. زيدي كريم المرطب حتى تصلي للدرجة التي تفضلين.

باستخدام اسفنجة رطبة



عندما تستخدمين أصابعك لتوزيع كريم الأساس خاصة السائل، فإنه سيبدو أغمق من لون الكريم الذي توزعينه باستخدام الفرشاة أو اسفنجة Beauty Blender، لذلك فمع حالة كريم الأساس الداكن، تجنبي استخدام أصابعك واعتمدي على اسفنجة Beauty Blender وتأكدي من أن تبلليها بقليل من الماء قبل الاستخدام. ضعي القليل من كريم الأساس على جانب يدك أو وزعيه بخفة على وجهك ثم ربتي بالأسفنجة لتدهني الكريم على وجهك بشكل كامل.

باستخدام كريم أساس أفتح



هذه طريقة يمكنك القيام بها في وقت فراغك لإصلاح علبة كريم الأساس بشكل كامل. اعتمدي على كريم أساس بدرجة فاتحة وننصحك باختيار لون أفتح من اللون المناسب لبشرتك أفرغي نصف كل من العلبتين وامزجيه مع النصف الآخر وبهذا يصبح لديك علبتي كريم أساس بلون مناسب للون بشرتك.

استخدميه كبرونزر



إذا لم تودي إصلاح لون كريم الأساس بحد ذاته، لايزال بإمكانك الاستفادة منه كنوع من البرونزر أو في عمل كونتورينغ للوجه، بتوزيعه على المناطق التي يستخدم فيها ظلال داكنة من اللون. ستجدين هنا أسهل الخطوات لعمل كونتورينغ الوجه.

كريم الأساس الفاتح

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باستخدام البرونزر

إنها طريقة رائعة لجعل كريم الأساس الفاتح بلون داكن أكثر. استخدمي قطرات من البرونزر السائل وامزجيها مع كريم الأساس للحصول على لون يناسب لون بشرتك ثم وزعيه على وجهك. بهذه الطريقة ستحصلين على لون كريم الأساس المناسب وستمنحين وجهك لمعة برونزية جذابة. يمكنك تطبيق كريم الأساس الجديد على الخدود والجبين والذقن لإطلالة صيفية جذابة.

باستخدام البودرة



استخدام البودرة هو طريقة رائعة أيضاً لإصلاح لون كريم الأساس الفاتح. بعد أن تنتهي من توزيع كريم الأساس يمكنك استخدام البودرة بدرجة داكنة لتعدل اللون، أو باستخدام الفرشاة ضعي القليل من البودرة على يدك وامزجيها جيداً مع القليل من كريم الأساس لتجدي أن لونه أصبح أغمق وجاهزاً لتستخدميه على وجهك.

باستخدام كريم أساس أغمق



بنفس الطريقة التي أصلحت بها كريم الأساس الغامق باستخدام آخر بدرجة أفتح، يمكنك أن تعتمدي على الطريقة نفسها لإصلاح كريم الأساس الفاتح. امزجي نصف العلبة مع المقدار المناسب من الكريم الداكن لتحصلي على الدرجة الأنسب لبشرتك. تذكري دائماً أن تضيفي كميات قليلة في كل مرة وتجربي اللون حتى لا ينتهي بك الأمر مع كريم أساس داكن أكثر مما تحتاجين.

استخدميه كهايلايتر



للإطلالات النهارية التي لا تحتاجين فيها معزز إشراقة لامع، يمكنك الاعتماد على كريم الأساس باللون الفاتح. استخدميه تحت الحاجبين وعلى أعلى الخدود ليكون بشكل قوس حول العينين، كما بإمكانك إضافة القليل في الزاوية الداخلية للعين ورأس الأنف وفوق الشفتين.

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