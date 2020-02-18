بولغري تدعوكِ للانغماس بسحر عطور جديدة وجذابة

في ربيع هذا العام، أطلقت بولغري حملة جديدة وجذابة، #CHOOSEYOURTREAT تدعو من خلالها النساء في جميع أنحاء العالم إلى الانغماس في مجموعة روائح Omnia الرائعة من العلامة.

مستوحاة من حب الإيطاليين لدولتشي وجيلاتي الشهير، حلمت بولغري بالبهجة الرومانية المثالية: روائح Omnia الرائعة وزجاجاتها الشبيهة بالبونبون والملفوفة في صناديق جميلة تحاكي عالم الحلويات المتلألئة. تنفّسي وستتنشّقين رائحة وافرة من الغريب فروت والرمان، الورد البودرة والفانيليا الرفيعة التي تثير حواسك.

تجلب العلامة متعة العطر إلى الحياة من خلال حملتها الجديدة. بفضل روائح الغرانيتا والجيلاتو، وأكشاك الكيك وأكواب الحلوى اللامعة، إن روائح Omnia مليئة بجاذبية مرحة.

مجموعة Omnia محدودة الإصدار

أي فرحة وأي لون ستختارين من هذه المجموعة الملوّنة؟ هلOmnia Crystalline المنعش جداً الذي يعجّ بروائح الناشي الآسيوي، أمOmnia Coral المليء برائحة الفواكه والكركديه، أو Omnia Pink Sapphire الذي هو مزيج نابض بالحياة من البوميلو الوردي والرمان وفرانجيباني، أو Omnia Amethyste الذي هو مزيج منقوع بين الوردة والقزحية؟

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تأتي كل رائحة Omnia في زجاجة بحجم 65 مل داخل صندوق محدود الإصدار أنيق وممتع للغاية. نحن سنختارها جميعها في عبوة تجمع 3 إصدارات صغيرة!

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