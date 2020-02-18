9 مدوّنات جمال كويتيات عليكِ متابعتهنّ

المؤثرات العالميات هن حتماً مصدر وحي مهمّ لنا، خاصةً حين يتعلّق الأمر بالجمال. ولكن لا أحد يضاهي المدوّنات العربيّات تحديداً الخليجيات من حيث تقديم النصائح الجمالية والإبداع في المكياج. مع بداية العام الجديد، وفي الوقت الذي نأخذ فيه جميعنا قرارات حاسمة تتعلّق ببشرتنا، لا بدّ من متابعة 9 مدوّنات كويتيات هنّ الأفضل على الإطلاق في عالم السوشال ميديا.

فوز الفهد

فوز الفهد ليست مدوّنة فحسب، بل هي أيضاً كاتبة وخبيرة في عالم الجمال وهو أمر كانت تحلم به منذ أن كانت في العاشرة من عمرها. فوز تتعاون مع علامات تجميل كبيرة أبرزها ماك كوزماتيكس. تتميّز بذوق رائع لا سيّما من حيث الحمرة الحمراء الكلاسيكية التي تختارها. واحدة من الإطلالات المتميزة لها كانت في إحدى جلسات التصوير، حيث طغت الظلال الوردية على مزاج التصوير من حيث لون شعرها ومكياج عينيها بالإضافة إلى الآيلاينر الأسود الغرافيكي.

نهى نبيل

تشتهر نهى بعشقها الكبير وشغفها بالأزياء، ولكن هذا لا يعني عدم اهتمامها بالجمال. نهى تتعاون أيضاً مع علامات تجميل عدّة وتقدّم نصائحها خاصةً عندما يتعلّق الأمر بتطبيق ظلال العيون والحمرة.

آسيا الفرج

لعلّ آسيا هي الأكثر جرأة بين المدوّنات العربيات جميعهنّ، إذ استطاعت أن تكسر الصورة النمطية من حولها. هي مغامرة من حيث المكياج ولا تخاف الصيحات الجديدة كما أنّها سيدة متصالحة من نفسها إلى أبعد الحدود، خاصةً حين اختارت التخلّص من حجابها أو التوربان لأنها لم تعد مقتنعة به.

دلال الدوب

دلال هي المفضلّة لديّ أنا شخصياً. أجدها ملهمة جداً منذ أن بدأت بمدوّنتها الجمالية في عام 2012 مشاركة نصائحها ولوكاتها اليومية. تشتهر أيقونة جمال الكويت بخياراتها التي تجمع بين الشياكة والبساطة والجرأة، وهذا ما أوصلها إلى التعاون مع أكبر الدور العالمية مثل جو مالون وبوبي براون.

فرح الهادي

صفحة فرح الهادي على إنستغرام مزيج رائع من أمور الحياة التي تستهوي كلّ سيدة من أزياء وطبخ وجمال. أخيراً، قرّرت خوض تجربة youtube حيث نشرت فيديو لها وهي تطبّق مكياجاً سهلاً وسريعاً.

فاطمة المؤمن

فاطمة ليست مدوّنة عادية بل لديها برنامجها الواقعي الخاصMy Fabulous M.E.. أكثر ما نحبّه في فاطمة هو وسع عينيها وإبرازهما بنحوٍ رائع خاصة من خلال الآيلاينر. أمر آخر يلفتنا هو طريقة نحتها لوجهها وتحديد ملامحها.

سندس القطّان

تشتهر سندس بسحر مكياجها الخالي من الشوائب الذي لا تشوبه شائبة. طريقة رسمها للآيلاينر هي أكثر ما يلفتنا خاصة حين تسعى إلى إبرازه أكثر مع الظلال الملوّنة بتركيباتها المتعدّدة.

بيبي العبد المحسن

ستايل بيبي مختلف تماماً عن زميلاتها المدوّنات الكويتيات. تحبّ الصيحات العملية البعيدة عن التكلّف والمبالغة. أمر جميل نحبّه عند متابعتها هو مشاركة رأيها في المستحضرات بكلّ شفافية وصدق مع متابعيها.

يلدا غول شريفي

صفحة يلدا تقدّم الكثير من الأمور المسلّية والمفيدة والمبدعة على صفحتها. ملامحها جميلة جداً ويعجبنا ستايل مكياجها خاصةً الألوان على عينيها.

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