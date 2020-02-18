فوائد حب الرشاد لعلاج الشعر الخفيف

حب الرشاد هو أحد أنواع الأعشاب الطبيعية التي تتمتع بالعديد من الفوائد العلاجية والصحية لجسم المرأة. ومن فوائد حب الرشاد على الشعر، إذ يمنح الشعر الطول المناسب والملمس الناعم وتعزيز نموه، ويحسن أيضاً الدورة الدموية في فروة الرأس، كما أن حب الرشاد هو على الأرجح واحد من أعظم البذور فائدة للشعر، فيعمل على ترطيب الشعر الجاف وعلاج الشعر الخفيف.

فوائد حب الرشاد للشعر

يحتوي على فيتامين أ ويستخدم فيتامين أ في مستحضرات العناية بالشعر

يعيد الحيوية للشعر لوجود زيوت وعناصر ضرورية لتغذية بصيلات الشعر

يحسّن كفاءة الشعيّرات الدمويّة ويعزز الدّورة الدمويّة لفروة الرأس

يعطي الشعر الحيوية واللمعان

يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لتقوية جذور الشعر

يقضي على الجلد الميت الذي يمنع نمو الشعر

يعالج الشعر الخفيف ويجعله أكثر كثافة

يعزز من إنتاج الكولاجين والذي بدوره يعالج تساقط الشعر

خلطة حب الرشاد والثوم لعلاج الشعر الخفيف وجعله أكثر كثافة

المكونات:

فنجان قهوة من حب الرشاد المطحون

6 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة عسل النحل الأبيض

طريقة التحضير والاستخدام:

أولاً: تخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ونضربها جيداً للحصول على خليط متجانس.

ثانياً: يستخدم الخليط على الشعر مع التدليك الخفيف ويترك لمدة ساعة ونصف لا أقل.

ثالثاً: يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر، ويغسل مرة أخرى بالبلسم الخاص بك لإزالة باقي الخليط.

رابعاً: يكرر الخليط مرتين أسبوعياً لعلاج الشعر الخفيف والمتساقط.



