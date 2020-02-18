تعرفي على أهم قواعد وأصول إتيكيت تزيين الطاولة

من الضروري احترام إتيكيت تزيين الطاولة، لما من شأن ذلك ضمان راحة وسعادة الضيوف لديك، خصوصاً أنه فن يجب اتقانه والالتزام بقواعده السهلة والبسيطة.

أن طريقة تزيين الطاولة تختلف باختلاف مستوى الحفل أو العشاء، مشددة على ضرورة استعمال الورود النضرة، البعيدة كل البعد عن القديمة أو الذابلة.

ضرورة اختيار ألوان الورود بما يتناسب مع مستوى الحفل والمناسبة ولون الموضوع المعتمد، بغية الحرص على تناغم الاجواء واراحة نظر الحاضرين.

يتوجب عليك وضع الورود إما في مستوى الرقبة وما دون أو ما يفوق ذلك بكثير، بغية الحؤول دون حجب الرؤية ونظر الاشخاص الذين يجلسون قبالة بعضهم البعض.

ضرورة اعتماد الالوان المتطابقة بين الصحون والمناديل اضافة مع شرشف الطاولة، فضلاً عن ديكور المنزل بغية فرض حال من التناغم في الأجواء، مع عدم خلط الالوان غير المتناسقة.

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ضرورة الابتعاد عن استعمال شرشف الطاولة المزخرف، بغية ضمان ثبات الصحون والأكواب.

أهمية استعمال الشموع والورود من دون أي رائحة مع ضرورة تناسب لونها وتناسقها بين بعضها البعض، من دون أن تنسي اشعالها.

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