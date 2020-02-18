هل البيض البلدي أفضل من العادي؟.. إليك الإجابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يميل البعض إلى تناول البيض البلدي، لاعتقادهم أنه يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية تفوق المغذيات الموجودة بالبيض الأبيض والأحمر، فما صحة ذلك الاعتقاد؟

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أفضل أنواع البيض لصحة الإنسان، وفقًا لموقع "Everday health".

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