محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي
تخشى الكثير من الفتيات من منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة الشعر.
ومن بين تلك المستحضرات بلسم الشعر، لذلك نقدم لكِ طريقة طبيعية لعمل البلسم بعيدا عن المواد الكيمائية، بحسب ما جاء في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي".
المقادير:
- لافندر.
- روزماري.
- عسل.
- زبدة الشيا.
طريقة التحضير:
- أحضري وعاءً، وضعي به قليل من زبدة الشيا، فهو يساعد على ترطيب فروة الرأس، ويمنع القشرة.
- ثم ضعي مستحضر عشبي "ملعقة صغيرة من الروزماري"، هو مفيد جدا يمنع تساقط الشعر.
- ثم ضعي ملعقة صغيرة من عطر لافندر، فهو يعد مادة حافظة طبيعية.
- استخدمي ملعقتين من عسل النحل، حيث إنه مفيد جدًا للشعر يعمل على عدم لصق الشعر.
- ضعي الخليط السابق في الخلاط، لتحصلي على قوام مضبوط للبلسم.
ثم بعد ذلك، اتركيه ربع ساعة واستخدميه على الشعر.
كانت هذه تفاصيل خبر لشعر لامع.. طريقة طبيعية لعمل البلسم في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.