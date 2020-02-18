احذر تناول البازلاء قبل طهيها.. تهددك بهذه الأضرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يعتاد البعض على تناول البازلاء في صورتها النيئة، نظرًا لمذاقها اللذيذ، مع العلم أن الإفراط فيها قد يكون له تأثيرات عكسية على الصحة العامة.

يستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، أضرار تناول البازلاء قبل طهيها، وفقًا لموقع "Health line".

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