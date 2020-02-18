احذر أقراص التخسيس.. تنذر بالإصابة بـ14 مرضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يستسهل البعض في الحصول على قوام مثالي دون اتباع حميات غذائية صحية أو المواظبة على ممارسة الرياضة، اللجوء إلى أقراص التخسيس دون استشارة الطبيب.

يتسبب ذلك في أضرار عدّة على صحة الإنسان، نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "drugs" المعني بالصحة:

- الإصابة بالأرق.

- زيادة ضغط الدم.

- زيادة معدل ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

- الصداع.

- الغثيان.

- القيء.

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- تؤثر على الجهاز الهضمي.

- الاكتئاب.

- تؤثر على هرمونات الغدة الدرقية وإفرازها.

- ضيق التنفس.

- انخفاض مستوى السكر في الدم.

- صعوبة النوم.

- اضطرابات في المعدة.

- تؤثر على الكبد ووظائفه.