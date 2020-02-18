6 أنواع من الفواكه على مريض السكر تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتاج مريض السكر إلى الاعتناء بنفسه في اختيار الأطعمة التي لا تضر بصحته، واتباع أنظمة غذائية وعادات صحية تساعدهم في ضبط مستوى السكر.
ومن بين أنواع الفواكه التي يجب على مريض السكر تجنبها، وفق ما ذكر موقع "Verywellhealth":
الكريز:
لاحتوائه على كمية كبيرة من السكريات التي قد تضر بصحة المريض وتتسبب في ارتفاع نسبة السكر.
العنب:
يحتوي على كميات كبيرة من السكريات، لذلك ينصح بعدم تناوله.
التين:
من الفواكه التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتضر بشدة صحة المريض.
المانجو:
من الفواكه الغنية بالألياف والسكريات التي تضر بالصحة.
الكمثري:
غنية بالسكريات التي تؤثر على المريض، وتؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم .
التوت:
يساهم الإسراف في تناوله في انخفاض مستوى السكر في الدم، لذلك لا بد انتباه مريض السكر قبل تناوله.
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