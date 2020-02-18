وفاة طفلة هندية بعد تعرضها للاغتصاب من 16 شخصا في 3 سنوات

آلام مبرحة فاجئتها خلال وجودها في المرحاض، لم تستطع أن تخفي آلامها وصرختها، سقطت الطفلة الهندية البالغة من العمر 8 سنوات، مغشيا عليها.

اضطر الأب والأم لكسر الباب بعدما حاولا مرارا حثها على الخروج دون جدوي، حيث لم تستجب، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

نقل الأبوان الطفلة إلى المستشفى الواقعة في مدينة شيناي بولاية تاميل نادو، الهندية، إلا أن الأطباء أعلنوا في حينها وفاة الطفلة، وأظهر الكشف تعرض الطفلة للاغتصاب، ومن ثم تبين أن شقيقتها الكبرى البالغة من العمر 10 أعوام، تعرضت لنفس الأمر.

وتعرضت الطفلة للاغتصاب على مدار الـ3 سنوات الأخيرة، من قبل 16 شخصا من بينهم أفراد من عائلتها، وعانت الطفلتان من اضطرابات النوم، وحالات الفزع، والخوف، ولوحظ تغيرا كبيرا في سلوكهما.