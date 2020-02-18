اصنعي بنفسك أحلى فساتين كروشيه

بعض الأمهات يستعملوا خيوط الكروشيه لعمل ملبس وعادة يصير لأول مولود كالفساتين أو البلوفرات، وكذلك الشرابات وتكون ذو لوان مختلفة فيستخدمون مهاراتهم بالكروشيه، ويستمتعون بها في حياكة ملابس وفساتين لبعض البنات الصغار هنالك أيضا بعض الجدات ما يقوموا بذلك لأجل أحفادهم الصغار إضافة إلى هذا ممكن للأم اقتناء ذلك النوع من الفساتين "فساتين كروشيه". قد يهمك أيضا: فاطمة محمود تكشف تعلمها فن "الكروشيه" إيمان أحمد تطرح أزياء باستخدام الكروشيه

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