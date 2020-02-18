يصل إلى 96 ألف يورو.. تقارير إعلامية تكشف مصروف خطيبة رونالدو الشهري

قرابة 96 ألف يورو، هو المصروف الشهري الذي يمنحه نجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لخطيبته الإسبانية جورجينا رودريجيز، لتتمكن من عيش حياة الترف التي عودها عليها، بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.
ووفقا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، يحصل "رونالدو" على دخل ضخم من ناديه يوفنتوس الإيطالي، يبلغ حوالي 34 مليون يورو سنويا، ما يفسر نمط الحياة الباذخ الذي يعيشه مع أسرته.
ويقتصر عمل "رودريجيز" إلى حد كبير على تربية الأبناء، إذ تجمعها مع اللاعب البرتغالي، طفلة واحدة هي "ألانا مارتينا" البالغة من العمر عامين، بالإضافة إلى أبناء اللاعب الثلاثة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحسناء الإيطالية تحصل أيضا على دخل مقابل الصور التي تنشرها على صفحتها في تطبيق إنستجرام، حيث يتابعها 16,5 مليون شخص.
وتحصل "رودريجيز"، على نحو 8 آلاف يورو مقابل الصورة الواحدة التي تقوم من خلالها برعاية منتج أو شركة معينة.
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