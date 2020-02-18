إنستجرام النجوم: مايا دياب بإطلالة جرئية.. وروبي بلوك ناعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يشارك النجوم متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

مايا دياب

المطربة مايا دياب ظهرت بإطلالة جرئية، إذ ارتدت اسكيرت بقصة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام ، مع قميص باللون الأبيض "أوفر سايز"، ونسقت مع الإطلالة هاف بوت باللون الأسود.

واعتمدت إكسسوارات بسيطة أبرزت أناقتها، حيث ارتدت نظارة شمسية باللون الأسود، ووضعت أحمر شفاه بلون الكشمير، كما اعتمدت تسريحة شعر انسيابية وناعمة منسدلًا على كتفيها.

روبي

ظهرت بإطلالة كاجول وعصرية، مرتدية تيشرت أبيض وبنطلون أسود مع جاكيت من الجلد بنفس اللون، واعتمدت شالًا من الكاروهات باللوني الأسود والأبيض.

وزيّنت إطلالاتها بإكسسوارات بسيطة، حيث ارتدت أقراطًا ناعمة، وحقيبة صغيرة باللون الأسود، كما اعتمدت تسريحة شعر القصير.

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ساندي بإطلالة كاجول

ارتدت ساندي توب أبيض، مع بنطلون جينز "هاي" وسط، واعتمدت حزامًا على شكل سلسة نحاسي اللون، وزيّنت إطلالتها بساعة كبيرة باللون الأسود وخاتم صغير، كما اعتمدت تسريحة شعر انسيابية وناعمة منسدلًا على كتفيها.

بسمة بوسيل

ظهرت بسمة بوسيل مصممة الأزياء المغربية بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا، بستايل الجواكيت الـ pump، مع حزام عريض.

واختارت حذاء هاف بوت بشكل مختلف وغير تقليدي ذو كعب على شكل كرات دائرية، وحقيبة صغيرة الحجم.

كارول سماحه:

ارتدت كارول بدلة رسمية، مكونة من جاكيت باللون الأسود مزينة بياقة باللون الأزرق، والاكمام مُزينة بالشراشيب، وبنطلون أسود طويل، مع توب أسود مفتوح عند الصدر على شكل حرف V مزين بقطعة من التُل الشفاف، والبذلة من تصميم pearlandrubies.

واختارت حذاءً مفتوحًا بكعب عالي واعتمدت قصة شعر قصير ويفي.