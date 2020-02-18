فيديو خلع ضرس رجل بكماشة يثير جدلا.. وطبيب يكشف المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل بخلع ضرس آخر بـ"كماشة"، جدلًا واسعًا، حيث اعتبره البعض صادم وغريب.

لم يتضح مكان ولا توقيت الفيديو الذي يُظهر رجلًا يخلع ضرس آخر بـ"كماشة" وبدون أي بنج أو وسائل تعقيم، أو أدوات خلع الأسنان، حيث أدخل الرجل "الكماشة" في فم أحد الأشخاص وخلع ضرسه، قائلًا: "أنا كدة أحسن من أي دكتور بدل ما تروح لدكتور تدفع 200 أو 300 جنيه".

إلى هذا يوضح الدكتور كريم النحاس مدرس مساعد طب الفم والأسنان بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، في تصريحه لـ"الخليج 365"، مخاطر هذا الفعل على صحة الشخص، مستنكرًا مثل هذا الأمر لما له من عواقب وأضرار كثيرة منها:

- يمكن أن تُصيب بتليف والتهاب الكبد.

- فيروس "C" من الأمراض التي قد يُصاب بها المريض عند خلع الضرس بالكماشة.

- يسبب استخدام الكماشة المليئة بالبكتريا، الإيدز، حيث إنها غير نظيفة وأكثر عرضة لانتشار الفيروسات.

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- من الأمراض التي تصيب الكثيرون بعد هذه الطريقة، حدوث التهابات اللثة الشديدة.

- يزيد من معدل تسوس الأسنان وتحريكها من مكانها.

وقوع الأسنان من أكثر المشاكل الناتجة عن خلع الضروس بالكماشة.

-من الأمراض التي يصاب بها المريض بسبب هذه الطريقة، الإصابة بخراج اللثة وينشأ في الجيوب اللثوية المحيطة بالأسنان.

-تآكل العظام في الوجه وفك الأسنان، من المشاكل التي يصاب بها المرضي عند خلع الضروس بالكماشة.