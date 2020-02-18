فساتين سهرة للقصيرات موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - باتت صيحات فساتين السهرة لموسم خريف 2020 واضحة بعد انتهاء أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة الذي كشف عن أحدث الموديلات التي تناسب القصيرات، و تساعد في إطالة القامة ومنح من ترتديها قوام ممشوق.

شاهدي مجموعة فساتين سهرة للقصيرات من أسبوع الموضة في نيويورك.

تابعي المزيد: موديلات فساتين سهرة للقصيرات من أسبوع الموضة

فساتين سهرة بقصة حورية البحر موضة 2020



Tadashi Shoji





اكتظت منصات عروض أسبوع نيويورك بتشكيلة واسعة من فساتين السهرة المصممة بقصة حورية البحر Mermaid dresses، تألقت إحدى عارضات بادجلي ميشكا Badgley Mischka بفستان بيج مزدان بتطريز فضي حول الياقة، ننصحك أيضًا بمطالعة الفستان الأحمر المزين بكشاكش على الأكتاف من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.





فساتين سهرة قصيرة من أسبوع نيويورك



Marc Jacobs





تألقت عدد من العارضات بفساتين قصيرة تغطي الركبة بالكاد، أحببنا الفستان الأخضر المصمم بنصف أكمام من باميلا رولاند Pamella Roland والفساتين المحددة للقامة المصممة بياقات عالية من مارك جاكوبز Marc Jacobs وكريستيان سيريانو Christian Siriano.











فساتين سهرة عالية الخصر موضة خريف 2020



أوسكار دي لا رنتا









لم تخلو مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2020 من فساتين السهرة ذات الخصر العالي، لفتنا الفستان الفضي بالأكمام الطويلة الذي تألقت به عارضة بادجلي ميشكا Badgley Mischka، أيضًا الفستان الذهبي المكسر المحبوك بالريش من أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta.



تابعي المزيد: فساتين سهرة موضة خريف 2019 للقصيرات

Advertisements





فساتين سهرة V Neck من أسبوع نيويورك



Sachin &Babi







حافظت فساتين السهرة المصممة بياقة V neck على حضورها على مدرجات عروض أسبوع نيويورك، لن تستطيعي أن تقاومي سحر الفستان الرمادي المزدان بتطريز حول منطقة الصدر من توقيع ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier والفستان الأحمر بقصة الـ A Line من ساشين آند بابي Sachin & Babi.

تابعي المزيد: فساتين سهرة لبنانية للقصيرات ..تظهرك أكثر طولاً