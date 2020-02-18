مجموعة أوسكار دي لارنتا للأزياء الجاهزة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - ضمن أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة خريف 2020 في نيويورك، دعا مصمّما علامة أوسكار دي لارنتا Oscar de la Renta كوكبة من الضيوف إلى عرض مجموعة خريف 2020 ، وذلك في أرجاء المكتبة العامة لمدينة نيويورك.



الساعة كانت 9،45 مساء، وهو وقت لم يكن يحبذه المصمم المؤسس للعلامة لعرض أزيائه، معللاً ذلك بأنه من غير اللائق دعوة أشخاص ليشاهدوا عرضاً بعد انتهائهم من يوم عملهم الطويل. ولكنّ المصمّمان لورا كيم Laura Kim وفيرناندو غارسيا Fernando Garcia، علّلا هذه الدعوة بتقديمهما أزياء مخصصة للحفلات والسهرات، وقد أخذا الألهام لمجموعة الخريف من صور موقّعة من ترومان كابوت Truman Capote لحفلة رسمية بالأبيض والأسود دعت إليها ناشرة Washington Post كاثرين غراهام Katharine Graham، وحضرها أوسكار دي لارنتا في عام 1966، مرتدياً حينها بدلة توكسيدو مع قناع من الفرو على شكل هرّ.

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Oscar de la Renta



وفعلاً بدأ العرض بإطلالات غلب عليها طابع الأزياء الاحتفالية، وكأنّ المصمّمان أرادا إحياء بعض من لوحات الرسام الإطالي Caravaggio وفانتازيا فيلم ديزني "تلميذ الساحر" The Sorcerer’s Apprentice. خطوة قال عنها المصمّم غارسيا بأنّها كانت حتماً سترسم ابتسامة على وجه أوسكار دي لارنتا، الذي كان يعتمد مبدأ "فرح العيش" Joie de Vivre.

وفعلاً المجموعة عبارة عن أزياء مرحة جداً، مناسبة لحياة الليل والسهرات، وقد زيّنت الألعاب النارية في "فانتاسيا" فستاناً طويلاً للحفلات، فيما أدخل الكثير من الريش على فساتين أخرى لا تقلّ روعة.

أزياء مرحة من أوسكار دي لارنتا

Oscar de la Renta



طرحت المجموعة أيضاً فساتين مستوحاة من فستان الممثلة سكارليت جوهانسون الذي ارتدته في حفل الأوسكار، قبل ليلة واحدة من عرض أوسكار دي لارنتا لخريف 2020.

كما كان هناك عدد من الطلات النهارية التي تميزت بأسلوب Color Blocking، أي اعتماد لونين أو ألوان مختلفة في نفس الطلة، مع فصل هذه الألوان عن بعضها من دون تداخلها.

بعض الإطلالات النهارية ذكّرت بأسلوب التباين بين العتمة والإضاءة chiaroscuro الذي استخدمه الفنان الإيطالي Caravaggio في أعماله.

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