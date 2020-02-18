حقيبة الظهر على طريقة أشهر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - بالنسبة لعشاق الموضة كانت حقائب الظهر خياراًغير مرطوحاً من قبل، ليس لأنها غير مريحة أو غير مرغوب فيها، ولكن لأنها قطعة عملية كانت مصممة للعمل فقط.



بينما تحولت حقيبة الظهر اللأن إلى قطعة أنيقة وعصرية، يمكن حملها في أي وقت، لاسيما بعد أن نجحت كثير من النجمات، مثل ريهانا وجيجي حديد، في تنسيقها بستايل أنيق يجعلها تخرج من إطار العملية إلى الإطلالات المميزة.





فيما يلي نستعرض أجمل إطلالات النجمات بحقيبة الظهر العصرية:

1- ريهانا

ريهانا

حملت النجمة ريهانا حقيبة ظهر لحضور عرض لويس فويتون في باريس، وتميز اختيارها بعدة تفاصيل، أولاً اللون الأبيض مع إطلالة مونوكروم بيضاء بالكامل، مما أكمل مظهرها، كذلك التصميم العصري للحقيبة، حيث جاءت بحجم متوسط لحمل عدد ليس قليل من الأغراض الشخصية، مع تصميم الجيوب الضخمة والحزام العريض.

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2- تايلور سويفت

تايلور سويفت

طبعة جلود الحيوانات هي الاتجاه السائد حاليا، لذلك إذا كنتِ تبحثين عن حقيبة ظهر أنيقة وعصرية، عليكِ تقليد النجمة تايلور سويفت حين حملت حقيبة ظهر من جلد الثعبان الرائج، ورغم أن الحقيبة تميزت بحمها الصغير إلا أنها تسمح بحمل الأغراض الأساسية.

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3- أريانا غراندي

حقيبة الظهر من موضة الشارع

أما أريانا غراندي فاعتمدت على حقيبة الظهر خلال السفر،حيث تتلاءم حقيبة الظهر السوداء الصغيرة التي اختارتها خلال رحلتها إلى اليابان مع الضروريات الأساسية للطائرة مثل الكتب وسماعات الرأس وحقيبة مكياج صغيرة.

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4- جيجي حديد

جيجي حديد

تميل جيجي حديد في إطلالاتها اليومية إلى القطع الأكثر عملية، لذلك حملت حقيبة الظهر بحجم كبير نسبياً، لتحمل بداخلها أكبر قد من أغراضها الشخصية.



حملت عارضة الأزياء جيجي حديد حقيبة مزركشة مع إطلالة أحداية اللون بالأسود، وهو ما أضاف لمسة حيوية لمظهرها.

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5- بيلا حديد

بيلا حديد

حملت عارضة الأزياء بيلا حديد حقيبة ظهر صغيرة باللون الأبيض، على كتف واحد فقط، كنموذج عصري لحقائب الظهر. ونسقت مع الحقيبة إطلالة رياضية مكونة من تي شيرت مع جينز أزرق، أما الحذاء فجاء بستايل مختلف تماماً، حيث زُين بمقدمة مدببة وكعب عالِ.

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