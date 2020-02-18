4 نجمات خطفن الأنظار في إطلالات حفلات يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - أحيت أربع نجمات عربيات حفلات عيد الحب في اليومين الماضيين، في بلدان عربية مختلفة. وهن أصالة نصري، أنغام، مايا دياب، وهيفاء وهبي. وقد اخترن لهذه المناسبات إطلالات مختلفة تألقت بها كل واحدة على طريقتها الخاصة، حيث أن هيفاء اختارت الأحمر، بينما اعتمدت كل من الباقيات فساتين براقة ذات طابع اتسم بالفخامة والأناقة، وقد نجحن في خطف الأنظار بهذه الإطلالات وبحضورهن اللافت. وإليك التفاصيل.





أصالة نصري في فستان براق من نيكولا جبران:

اصالة نصري في فستان براق باللون الفضي





منذ مدة ونحن نشاهد أصالة نصري في إطلالة مميزة، تحمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران Nicolas Jebran مثل هذه الإطلالة هنا التي اختارتها على المسرح، وكانت عبارة عن فستان فاخر باللون الفضي البراق قصته ضيقة وله كاب طويل أضاف للتصميم لمسات من الفخامة، كما أن الكتف المكشوف من جهة واحدة، أضفى لمسات مبتكرة وجذابة وقد بدت بشكل عام أنيقة ومتألقة.

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مايا دياب في فستان من نيكولا جبران:





مايا دياب في فستان من نيكولا جبران



وقع اختيار مايا دياب أيضاَ على تصميم من نيكولا جبران Nicolas Jebran وجميعنا نعلم أنه من مصممي الأزياء المفضلين بالنسبة إليها، وهذه المرة اختارت فستانا بقصة ضيقة وناعمة، لكن التفاصيل كانت في القماش الذي بدا مثل حراشف السمك، وجعل مايا تبدو فيه بالنتيجة مثل حوريه البحر.

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هيفاء وهبي مشرقة في فستان باللون الأحمر:

هيفاء وهبي في فستان باللون الأحمر





عادت هيفاء وهبي الى إطلالاتها الجذابة والملفتة، ولحفل الفالنتاين الذي أحيته في مصر، اختارت فستان سهرة باللون الأحمر من ميخائيل شمعون Mikhail Chamoun مصنوع من قماش الحرير باللون الأحمر بقصة مميزة أبرز قوام هيفاء بأجمل الطرق، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية ملفتة وحذاء كعب عال باللون البيج.

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أنغام في فستان من زياد نكد:

أنغام في فستان من زياد نكد





أما أنغام، فقد شاهدناها في إطلالة ملفتة بدت فيها مشرقة وأنيقة، حيث أنها اختارت فستان سهرة من التول البيج المطرز بحبات براقة من الكريستال حمل توقيع زياد نكد Ziad Nakad، قصته ناعمة محددة الخصر مع تنورة كلوش منسدلة ناسبها، من ناحية التصميم واللون.



إطلالات خطفت بها النجمات العربيات الأنظار في حفلات عيد الحب في مختلف البلاد العربية، شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل والأكثر تميزاً برأيك.

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