بدلات رسمية للمحجبات موضة ربيع 2020 تخفي عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - لم تخلو مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 من البدلات الرسمية وتنوعت التصميمات التي قدمتها كبريات دور الأزياء العالمية، بدورنا أردنا أن نستعرض لكِ تشكيلة فخمة بقصات محتشمة تناسب المحجبات، شاهديها واختاري منها ما يتماشى مع ذوقك الشخصي.

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بدلات ببناطيل عالية الخصر موضة 2020

ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti



ركزت كبريات الدور العالمية على البدلات الرسمية المصممة ببناطيل عالية الخصر، تألقت عارضة ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بواحد من أجمل التصاميم تميز بالجاكيت الطويل الذي يؤمن اطلالة محتشمة وأنيقة للمحجبات، كما أحببنا البدلة البيضاء عالية الخصر الواسعة من توقيع اللبناني إيلي صعب Elie Saab، هذه التصاميم ستزيد من طولك.

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بدلات مطبعة للمحجبات موضة الموسم

ماركة إرديم Erdem



تنوعت أنماط الطبعات التي زينت بدلات ربيع 2020، قدمت ماركة إرديم Erdem بدلة حمراء مزينة بنقاط البولكا البيضاء الصغيرة Polka dots أعجبتنا قصتها الفضفاضة لذا هى من أنسب القطع للمحجبات، لم تغب طبعة الورود عن مجموعات الربيع فتألقت عارضة ميسوني Missoni بتصميم شديد الرقة ننصحك بتنسيقه مع قميص أبيض وطرحة من اللون نفسه، تناسب هذه الصيحة النحيفات.

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بدلات بأكتاف بارزة موضة ربيع 2020

ماركة تودز Tod's

يبدو أن البدلات المصممة بأكتاف بارزة ستكون نجمة ربيع 2020، رصدنا أجمل التصاميم لدى ماركة تودز Tod's كما لفتتنا البدلة السوداء ذي الأكمام المنفوخة من مجموعة دار فيرساتشي Versace والتي زينت بحزام رفيع، اعتمدي هذه الموديلات لتزيدي من عرض الأكتاف الكنزه.

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بدلات جلد موضة الموسم للمحجبات

مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen



تجرئي الربيع المقبل واعتمدي صيحة البدلات الجلد شرط أن تختاريها بقصة واسعة غير ملاصقة للجسم كما في الموديل الذي جلبناه لكِ من مجموعة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen لتناسب أسلوبك المحتشم.

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بدلات واسعة للمحجبات موضة 2020

ماركة Boss

اكتظت منصات عروض الأزياء الجاهزة بموديلات رائعة من البدلات ذات القصات الواسعة التي نرشحها بقوة للمحجبات لا سيما الممتلئات، طالعي القطع الموقعة من ماركة Boss وماكس مارا Max Mara.

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