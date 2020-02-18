تنسيق الاكسسوارات مع العبايه السوداء من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - مدونات الموضة المحجبات يعتمدن بصورة كبيرة على موديلات العبايات السوداء، والتي تعتبر واحدة من القطع الأساسية المهمة باطلالتهن، بالإضافة إلى تنسيق الاكسسوارات معها بطريقة عصرية، حسب ذوق وستايل كل فاشينيستا، وهو ما سنعرضه لكِ اليوم إن كنتِ تحبين أيضًا موديلات العبايات السوداء، وتبحثين عن أفكار جديدة لتنسيق الاكسسوارات العصرية معها.



حنين الصيفي وتنسيق عصري بشنطة bottega veneta

حنين الصيفي وتنسيق عصري بشنطة bottega veneta



بأجدد اطلالتها اعتمدت الفاشينيستا حنين الصيفي على العبايه السوداء، لتختار الشنطة باللون الاحمر العنبي من مجموعة بوتيغا فينيتا العصرية لهذا العام، وهي من القطع المهمة التي يمكنكِ اعتمادها مع موديلات العبايات بشكل عام، كما أنها مريحة وعملية، مع لمسة رائعة من الذوق الفخم.

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الأحذية الشفافة مع العبايات السوداء الكشكش بأسلوب خولة المراغي

الأحذية الشفافة مع العبايات السوداء الكشكش بأسلوب خولة المراغي





أما خولة المراغي فقد اعتمدت على الحذاء الشفاف لاطلالة فخمة مع العبايه السوداء، وهي من التنسيقات المميزة التي يمكنكِ اعتمادها بالربيع القادم، فالأحذية الشفافة من القطع الأنيقة التي نتوقع أن تصبح من الصيحات المهمة للموسم القادم.

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الألوان المخملية مع العبايات السوداء من وحي الفاشينيستا جوري

الألوان المخملية مع العبايات السوداء من وحي الفاشينيستا جوري





في المقابل اختارت الفاشينيتسا جوري هذا التنسيق لدرجات البيج المخملية مع عبايتها السوداء بخامة الساتان اللامعة، إذ اعتمدت على الحذاء الشفاف المدبب من الأمام باللون الأبيض، وشنطة متوسطة الحجم باللون البيج من دار هيرميس.

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اعتماد اكسسوارات باللون الأسود لاطلالة محايدة من مريم التميمي

اعتماد اكسسوارات باللون الأسود لاطلالة محايدة من مريم التميمي





الكثير من الفاشينيستات يفضلن اعتماد الاكسسوارات باللون الأسود مع العبايه من نفس الدرجة، لاطلالة باللون الواحد، وهي التنسيقات السهلة والعصرية التي يمكنكِ اعتمادها هذا الموسم، وهنا سوف تعتمدين على الشنط والأحذية من ماركتكِ الفخمة المفضلة.

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