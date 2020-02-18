إطلالات خطفت بها النجمات الأنظار في عروض أسبوع نيويورك للموضة

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - انتهت فعاليات أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021 للملابس الجاهزة، وكانت حافلة بأجمل المجموعات التي قدمتها دور الأزياء العالمية، كما شاهدنا صيحات موضة جديدة ومبتكرة، وكان حضور النجمات في الصفوف الأولى كبيراً مثل العادة، وقد لفتتنا خياراتهن الأنيقة التي تألقن بها، والتي جمعت بين الأسلوب الشبابي العصري مع لمسات من الأناقة الكلاسيكية، وقد جمعنا لكِ بالصور اليوم أبرز هذه الإطلالات وأكثرها تميزاً، وإليكِ التفاصيل…
كيندل جينير في عرض دار لونشان
حضرت كيندل جينير Kendall Jenner عرض دار لونشان Longchamp، وقد اختارت "لوك" جمع بين الأناقة والعصرية، وكان عبارة عن شورت طويل من الجلد الأسود، نسقت معه "توب" ياقة عالية منقوشة باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء عالٍ من الجلد الأسود، وصل طوله أعلى حد الركبة، وقد بدت غاية في النعومة والنضارة.
تابعي المزيد : موديلات جمبسوت من ماركات عالمية لصيف 2019
جوليان موور في عرض دار توري بورتش
شاهدنا جوليان موور Julianne Moore في لوك شبابي، في عرض دار توري بورتش، استوحته من حقبة السبعينات، وقد اختارت فيه بدلة من الجينز؛ مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، ومن تحتها اعتمدت "سويتر" بخامة ناعمة باللون البيج، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش باللون الأصفر، وحذاء كاحل بنقشة جلد الأفعى.
تابعي المزيد : من أسبوع نيويورك للموضة.. «الخليج 365» تلتقي لوتشيا سيلفيستري المديرة الإبداعية لدار بولغاري
إيملي راتاجوسكي في بدلة باللون الأبيض
من المعروف عن إيملي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski خياراتها العصرية ذات الطابع الشبابي في مختلف المناسبات، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وتحديداً في عرض دار بروينزا شولرProenza Schouler، شاهدناها في "لوك" مواكبٍ للموضة، اختارت فيه بدلة رسمية باللون الأبيض، بقَصة شبابية؛ مؤلفة من بليزر أكتافه بارزة، وبنطلون خصر عال، نسقت من تحتها "توب" قصيرة باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بصندل كعب عال وأقراط ذهبية بارزة.
تابعي المزيد : إطلالات الشارع من أسبوع نيويورك للموضة لخريف 2020
كارلي كلوس في عرض دار براندن ماكسويل
عارضة الأزياء كارلي كلوس Karlie Kloss حضرت عرض دار براندن ماكسويل Brandon Maxwell، وقد اختارت لهذه المناسبة إطلالة فاخرة ذات طابع كلاسيكي، كانت عبارة عن تنورة ماكسي من الحرير، نسقت معها "توب" أنيقة باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال، وعقد ألماسي بارز.
إطلالات أنيقة للنجمات العالميات، رصدناها ضمن أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021، منها الكاچوال ومنها الرسمي. شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيك.
تابعي المزيد : أجمل فساتين سهرة من أسبوع نيويورك للموضة
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالات خطفت بها النجمات الأنظار في عروض أسبوع نيويورك للموضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.