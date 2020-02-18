إطلالات خطفت بها النجمات الأنظار في عروض أسبوع نيويورك للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - انتهت فعاليات أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021 للملابس الجاهزة، وكانت حافلة بأجمل المجموعات التي قدمتها دور الأزياء العالمية، كما شاهدنا صيحات موضة جديدة ومبتكرة، وكان حضور النجمات في الصفوف الأولى كبيراً مثل العادة، وقد لفتتنا خياراتهن الأنيقة التي تألقن بها، والتي جمعت بين الأسلوب الشبابي العصري مع لمسات من الأناقة الكلاسيكية، وقد جمعنا لكِ بالصور اليوم أبرز هذه الإطلالات وأكثرها تميزاً، وإليكِ التفاصيل…

كيندل جينير في عرض دار لونشان

كيندل جينير في عرض دار لونشان



حضرت كيندل جينير Kendall Jenner عرض دار لونشان Longchamp، وقد اختارت "لوك" جمع بين الأناقة والعصرية، وكان عبارة عن شورت طويل من الجلد الأسود، نسقت معه "توب" ياقة عالية منقوشة باللونين الأسود والأبيض، وأكملت الإطلالة بحذاء عالٍ من الجلد الأسود، وصل طوله أعلى حد الركبة، وقد بدت غاية في النعومة والنضارة.

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جوليان موور في عرض دار توري بورتش

جوليان موور في عرض دار توري بورتش



شاهدنا جوليان موور Julianne Moore في لوك شبابي، في عرض دار توري بورتش، استوحته من حقبة السبعينات، وقد اختارت فيه بدلة من الجينز؛ مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، ومن تحتها اعتمدت "سويتر" بخامة ناعمة باللون البيج، وأكملت اللوك بحقيبة كلاتش باللون الأصفر، وحذاء كاحل بنقشة جلد الأفعى.

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إيملي راتاجوسكي في بدلة باللون الأبيض

ايملي راتاجكوسكي في عرض دار بروينزا شولر



من المعروف عن إيملي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski خياراتها العصرية ذات الطابع الشبابي في مختلف المناسبات، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وتحديداً في عرض دار بروينزا شولرProenza Schouler، شاهدناها في "لوك" مواكبٍ للموضة، اختارت فيه بدلة رسمية باللون الأبيض، بقَصة شبابية؛ مؤلفة من بليزر أكتافه بارزة، وبنطلون خصر عال، نسقت من تحتها "توب" قصيرة باللون الأسود، وأكملت الإطلالة بصندل كعب عال وأقراط ذهبية بارزة.

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كارلي كلوس في عرض دار براندن ماكسويل

كارلي كولس في عرض دار براندون ماكسويل



عارضة الأزياء كارلي كلوس Karlie Kloss حضرت عرض دار براندن ماكسويل Brandon Maxwell، وقد اختارت لهذه المناسبة إطلالة فاخرة ذات طابع كلاسيكي، كانت عبارة عن تنورة ماكسي من الحرير، نسقت معها "توب" أنيقة باللون الأسود، وأكملت اللوك بحذاء كعب عال، وعقد ألماسي بارز.

إطلالات أنيقة للنجمات العالميات، رصدناها ضمن أسبوع نيويورك للموضة لموسم خريف وشتاء 2020-2021، منها الكاچوال ومنها الرسمي. شاهدي الصور واختاري الأجمل برأيك.

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