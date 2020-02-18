مكياج ناعم بـ 10 طرق مختلفة على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - لا يمكن أن تقعي في الحيرة في ما يتعلق بإطلالتك الجمالية 2020، لأننا جمعنا لك في هذا المقال 10 طرق مختلفة لاعتماد مكياج ناعم لـ 2020، والتي تختصر أجمل وأبرز صيحات المكياج الرائجة في الوقت الراهن، فاختاري من بينها ما يناسبك.



الطريقة الأولى

مكياج عيون أرجواني

إذا كنت تميلين الى مكياج العيون الملون الحيوي، فإن مكياج العيون الأرجواني خيار مثالي لك وهو سهل جداً ولا يستغرق منك سوى دقائق قليلة، بحيث تستخدمين الكحل الأرجواني داخل العين وعلى طول الجفن العلوي، مع لمسة فضية لامعة، الى جانب أحمر الشفاه الطبيعي اللامع.

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الطريقة الثانية

إذا كنت ترغبين في المكياج النيون، الذي يعد موضة مكياج رائجة جداً، اعتمديه في 2020 بأسلوب ناعم وجذاب. ارسمي خطاً ناعماً على طول الجفن السفلي باستخدام الكحل الأحمر النيون، وارسمي خط أيلاينر ناعماً على طول الجفن السفلي، الى جانب الغلوس الزهري الجذاب الذي يبرز الشفاه بطريقة جذابة.



الطريقة الثالثة

مكياج زهري جليتر

بإمكانك الجمع بين مكياج العيون الزهري والجليتر الداكن، فهذا المزيج سيمنحك إطلالة عصرية جذابة. قومي في البداية بتطبيق ظل العين الزهري اللامع على كامل الجفن العلوي، من ثم ارسمي رسمة الأيلاينر العريض على طول خط الجفن العلوي، بعدها طبقي ظل العين الغليتر باللون الداكن عند زاوية العين الخارجية. ولاكتمال الطلة، استخدمي الروج الزهري الفاتح بلمعة خفيفة.

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الطريقة الرابعة

هل ترغبين في شفاه بارزة وجذابة في يوم ممّيز؟ إذاً، اعتمدي أحمر الشفاه الزهري الفاقع، مع تحديد الشفاه بقلم الكونتور بلون الروج نفسه. أما مكياج العيون، فاعتمديه ناعماً ولامعاً، بحيث تستخدمين ظل العين الذهبي اللامع على طول الجفن العلوي.



الطريقة الخامسة

مكياج مونوكروم باللون الوردي الفاتح

هل تميلين الى صيحة المونوكروم؟ لا تتردي في اعتماد مكياج المونوكروم، أي المكياج باللون الموحد، في عيد الحب لهذه السنة، على أن تعتمديه باللون الوردي الفاتح، مع لمسة لامعة على مدمع العين. هذا المكياج يليق جداً بذوات البشرة الحنطية والسمراء، فهو يمنحهن إشراقة وتوهجاً طبيعيين.

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الطريقة السادسة

المكياج الدخاني الأخضر المعدني، هو من أجمل الخيارات لعيد الحب، فهو يبرز جمال العين ويمنح المرأة إطلالة فخمة، قومي بتطبيق ظلال العيون باللون الأخضر الميتاليك على طول الجفن العلوي بأسلوب السموكي، وضعي لمسة لامعة من الظل الذهبي على مدمع العين، الى جانب أحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.



الطريقة السابعة

مكياج جذاب لعيد الحب

امنحي جفونك العليا الراحة في عيد الحب لهذه السنة، واعتمدي مكياجاً معدنياً ناعماً يرتكز الجفون السفلية. استخدمي ظلاً معدنياً ناعم على طول خط الرمش السفلي وامزجيه بأسلوب السموكي الناعم، لتحصلي على نظرات جذابة ولافتة. طبقي الكحل الأسود داخل العين، واستخدمي أحمر الشفاه البني الفاتح واللامع.

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الطريقة الثامنة

إذا كنت تميلين الى أحمر الشفاه الداكن الذي يبرز الشفاه ويجعلها أكبر حجماً ليعزز من أنوثتك ومكياجك، لا تترددي في اعتماد مكياج الشفاه البنفسجي الداكن والمات، الى جانب مكياج العيون الطبيعي الذي يرتكز فقط على استخدام طبقات عدة من الماسكرا،، مع القليل من البلاش على عظمتي الخدين.



الطريقة التاسعة

مكياج خوخي ناعم

إذا كنت من عاشقات المكياج الناعم والمشرق، ارسمي خط أيلاينر رفيعاً على طول خط الجفن العلوي، واعتمدي أحمر الشفاه الخوخي الجذاب، واجعلي وجهك مضيئاً باستخدام البلاش الخوخي على عظمتي الخدين والوجنيتن.

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الطريقة العاشرة

لإطلالة رومانسية ناعمة مفعمة بالجمال والأنوثة، بإمكانك اعتماد مكياج العيون الذي يرتكز على تحديد كامل العين بالكحل الأسود، واستخدام الرموش الاصطناعية الكثيفة والطويلة، الى جانب أحمر الشفاه الزهري بلمسة لامعة. وأضيئي وجهك باستخدام البلاش الوردي على عظمتي الخدين.