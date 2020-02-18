محمد حرب: موضة 2020 حواجب غير مصففة وشفاه لامعة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - تابعي تفاصيل موضة مكياج 2020 مع خبير التجميل محمد حرب :



• أطلعنا على موضة مكياج ٢٠٢٠..



المكياج الناعم والبسيط لديه حصة كبيرة في عالم المكياج هذا الموسم، وتحديداً المكياج الذي يُبرز نعومة ملامح وجه السيدة؛ أي البشرة المتوهجة Dewy Skin

ومن المهم تجنب الاستخدام الكثيف لبودرة الوجه.

السيدة الجريئة لديها مكانة كبيرة في موضة هذا العام؛ فبعدما اعتمدنا الألوان الترابية في السنوات السابقة، نشهد هذا العام عودة الألوان البارزة؛ مثل: الأزرق، الأحمر البنفسجي، وتدرجات اللون الزهري.





• ما هي الألوان التي تناسب البشرة السمراء؟

تدرجات الألوان النارية؛ كمكياج العيون الأحمر الذي يساهم في إبراز العينين. اعتماد البلاشر من تدرجات اللون البرتقالي على الوجنتين.

ونصيحتي للسيدة السمراء أن تمهد للمكياج باستعمال الـ Primer البرايمر البرتقالي قبل كريم الأساس؛ لإضاءة البشرة.





• ما هي الألوان التي تناسب البشرة الفاتحة؟



للبشرة البيضاء، يفضّل اللجوء إلى الألوان الباردة كالأزرق، واعتماده في أكثر من منطقة حول العينين، كالمسكارا الملونة، والآيلاينر الملون.

يفضل للسيدة أن تضيف رونقاً على البشرة؛ باعتمادها البلاشر الزهري.

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• هل سنشهد هذا الموسم موضة الحواجب الرفيعة أم العريضة؟



موضة الحواجب العريضة تشهد استمراراً ملحوظاً هذا الموسم؛ أي الحواجب غير المصففةBushy eyebrows .

فللسيدة التي تمتلك حاجبين كثيفين؛ أنصحها باستعمال جل المسكارا الشفافة، والتخلي عن تحديدهما.

أما السيدة التي تعاني من فراغات في حاجبيها؛ فيفضل استعمال المسكارا الملونة لملء الفراغات، وأن تختار اللون الذي يطابق لونهما؛ كي يظهرا بشكل طبيعي.



• ما هي نصيحتك لإبراز العينين بشكل واسع؟



يفضل الابتعاد عن قلم الكحل الداكن، واستبداله بالألوان الفاتحة؛ كالبيج والأبيض، ورسم الآيلاينر الرفيع من وسط العين حتى آخرها فقط.



• هل لا يزال أحمر الشفاه المطفي Matte Lipstick رائجاً؟



لا بد من الإشارة إلى أن هذا الموسم لا يشبه المواسم السابقة، بل على العكس تماماً؛

تسيطر موضة الشفاه اللامعة Glossy Lips هذا الموسم.

وللسيدة التي لا ترغب باستخدام الـGloss، أنصحها باستخدام الـ Creamy Lipstick لإضاءة الشفاه.