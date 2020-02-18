أقنعة الشفاه... ترند جديد في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - أطلق خبراء التجميل قناع الشفايف، الماسك المستحدث، بعد أقنعة الوجه وأقنعة الشعر. بحسب عدّة أبحاث هذا القناع يملأ، وينعّم، ويرطّب الشفاه. وقد وصفه البعض بأنّه علاج فائق الترطيب يحوّل الشفاه الجافة إلى شفاه ناعمة. لكن ما حقيقة ذلك؟ وهل فعلاً عليكِ اعتماد هذا القناع؟

تجربة خبراء التجميل لأقنعة الشفاه

قناع الشفاه



راشيل جودوين، خبيرة المكياج العالمية، ومسؤولة التجميل لدى النجمة إيما ستون الحائزة على جائزة الأوسكار، تنصح بأقنعة الشفاه، قالت جودوين لأحد المواقع الأجنبية: "أنا مهووسة بها، باعتبار أنّ الشفاه هي من أسس المكياج، وتجهيزها مع البشرة ضروري جدًا قبل وضع المكياج؛ لأنّ ذلك يؤثر حقًا على طريقة ظهور الماكياج واستمراره". جودوين أكدّت على دور أقنعة الشفاه بجعل الشفاه تبدو أكثر سلاسة واكتمالًا، خاصة عند اعتماد أحمر الشفاه الفاتح والذي يكشف أيّ تشقّق بالشفة.

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أقنعة الشفاه وترطيب الشفايف

تطريب الشفاه



أقنعة الشفاه لن تضاعف حجم شفتيكِ أبدًا، ولكن من الطبيعي أنها ترطبهما. خلال فصل الشتاء، عندما يفسد الطقس البارد شفتيك، حتى أفضل نوع بلسم لن يترك مفعولاً جيداً. تحتاجين إلى مستحضرات مليئة بمكوّنات الترطيب القوية مثل فيتامين (E) وزيت اللوز لحماية بشرتك الحساسة من المزيد من التلف. إذا كنتِ من السيدات اللواتي يتبعن روتيناً جمالياً، فستحبين قناع الشفاه المرطّب للغاية؛ إذ أنّ ّ بعض المكوّنات تحتوي على الزبدة، وشمع التوت ونخالة الأرز لترطيب وحماية حاجز الشفاه. تقول الدكتورة سونيا باترا، أخصائية الأمراض الجلدية والمشاركة في برنامج "الأطباء"، إنّ بعض أقنعة الشفاه يحتوي على الشوفان لتهدئة الشفاه الملتهبة، ولا يتضمن الألوان الاصطناعية والعطور والكبريتات والفثالات.

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الآثار الجانبية لأقنعة الشفاه

قناع من العسل



تقوم أقنعة الشفاه بترطيب الشفاه، كما تجعلها تبدو ممتلئة. تحتوي العديد من أقنعة الشفاه أيضًا على الكولاجين، الذي يعمل كنافخ للشفاه أحياناً. بعض العلامات التجارية تصل إلى حد القول إنّ الاستخدام المنتظم لأقنعة الشفاه سوف يملأ شفتيك على المدى الطويل. لكن فعلياً دورها الأساسي والأكيد هو الترطيب. لا آثار مخيفة لأقنعة الشفايف. حالها حال الغلوس، في حال بالغتِ في استخدامه، تكون التأثيرات مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح شفتاك جافتين أو متهيّجتين أو مشوّهتين إذا كنتِ تستخدمين القناع أكثر من اللازم. في نهاية الأمر، قناع الشفاه دوره الترطيب، احتواؤه على الجليسرين كمرطّب يجذّب الرطوبة، وحمض الهيالورونيك، والزيوت وفيتامين E، فهو حتماً سيليّن الشفاه ولن يؤذيها.