مجموعة فيرا وانغ لخريف 2020...سحر أثيري غريب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت فيرا وانغ، تشكيلتها الجديدة لخريف 2020 في اليوم الأخير من أسبوع الموضة في نيويورك، وركزت المصممة على تقديم تصاميم أزياء مسائية متنوعة وأنيقة.

السحر والخفة والسهولة والغرابة تلك سمات التصاميم الأثيرية التي ظهرت على مدرج العلامة الأمريكية الذي تميز بمرآة ضخمة تعكس إطلالات العارضات، هذه المرة سافرت وانغ، إلى مدينة الألوان على عكس مجموعاتها السابقة، واحتضنت في مجموعتها أحد أبرز اتجاهات الألوان الرئيسة لهذا الموسم، ألا وهو ظل اللافندر، إلى جانب الرمادي وأصفر النيون والأحمر والأسود والأبيض والبيج.

وافتتحت فيرا وانغ العرض بسلسلة من الفساتين الشفافة المنحوتة من قماش الشيفون والتول والمزينة بالكشاكش، إلى جانب قمصان الكاميسول وفساتين الكورسيه بذيول متدفقة، ونسقت المصممة معظم القطع الأثيرية مع شورتات قصيرة سوداء أو بنطلونات طويلة.

كما عرضت المصممة سراويل داخلية مطبعة بالأزهار، وتنانير طويلة ذات طابع رياضي للإطلالات المسائية، بعضها أتى باللون الأسود بالكامل.

وبرزت في التشكيلة أيضا أحذية البلاتفورم الضخمة بالكعب المكتنز، وقطع الخياطة ذات الطابع الرجالي ممزوجة مع قطع بلمسات قطع اللانجري المثيرة.

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ومن أكثر الإطلالات المثيرة للاهتمام نذكر إطلالة مكونة من بنطلون أسود بخياطة رفيعة مع توب متعدد الطيات من التول على شكل مشد، وأخرى مكونة من شورت قصير وقميص كاميسول مجعد مرتبط بذيل متدفق بنهاية غير متماثلة.

كما برزت بدلات البودي سوت والتنانير الماكسي كطبعة بطبعات الأزهار، وقد نسقت وانغ القطع المنفصلة المطبعة بالأحزمة المرصعة بالدبابيس المعدنية وياقات عنق من الفرو الصناعي.

واختتمت العلامة العرض بتشكيلة من فساتين التول المكشكشة في ظلال الباستيل الرقيقة كالأخضر النعناعي واللافندر والأصفر والبيج والرمادي، في صور ظلية مختلفة، تميزت بحمالات من الجلد الأسود، وتم تنسيقها مع شورتات سوداء قصيرة وجوارب طويلة حتى الركبة وصنادل البلاتفورك الجلدية المكتنزة.

اكتشفي المزيد من القطع من مجموعة أزياء فيرا وانغ لخريف 2020، وشاركينا رأيك.