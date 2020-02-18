فساتين فاخرة وقطع من الستينيات في أزياء أوسكار دي لارنتا لخريف 2020

قدم الثنائي لورا كيم وفيرناندو غارسيا المجموعة الجديدة للعلامة التجارية الفاخرة الأميركية "أوسكار دي لارنتا" لموسم خريف 2020 في مكتبة نيويورك العامة.وباستخدام الحفلة التنكرية الشهيرة "Black and White Ball"، التي أقامها الكاتب ترومان كابوت والتي حضرها مؤسس المنزل نفسه في عام 1966 كنقطة انطلاق، عاد الاثنان إلى أرشيف العلامة الأمريكية في فترة الستينيات واقتبسا منها تنانير الفقاعة والفساتين ذات التنورة المنفوشة، إلى جانب القطع النهارية مثل معطف الكشمير الأحمر ذي الوجه المزدوج، والأزرار المزدوجة منسقا مع بنطلون وردي، والبدلات الرسمية المستوحاة من الأزياء الرجالية.

كما استعان المصممان بأعمال المصمم الإيطالي ميكيلانجلو ميريزي، والملقب كارافاجيو، لابتكار طبعات أزهار زينت فستانا حريريا أنيقا، إلى جانب المعاطف والسترات الصوفية المريحة التي أتت بتطريزات من الأزهار الكريستالية، لكن السحر الحقيقي جاء مع فساتين السهرة الخيالية، التي جمعت بين فساتين البجعة القديمة والفساتين القصيرة المثيرة وأناقة طابع الكاجوال، مثل توب حريري ملتف بلون الفوشيا منسق مع بنطلون بقصة السجارة.

وقد عزفت المجموعة سمفونية فساتين الأحلام ، بما في ذلك فساتين مماثلة للفستان الذي ارتدته الممثلة سكارليت جوهانسون إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، مثل فستان قصير مهذب فضي، وفستان مخملي أسود مكشوف بتوب على شكل مشد، وفستان أسود من المخمل وبتوب شفاف مزين بالكريستال وفتحة أمامية عالية وجريئة.

كما لجأ الثنائي إلى فيلم الكرتون الشهير "Fantasia" من ديزني، واستلهما منها طبعة الألعاب النارية اللامعة والتي طرزت توب فستان كوبيه فيل، وبرز فستان ذهبي متعدد الطيات مزين بالريش، وفستان بودي كون قصير مزين بطيات المروحة، واختتمت العارضة بيلا حديد العرض بفستان قصير بأكمام طويل في ظل الوردي الصارخ بكاب مغطى بالكاب بالريش.

أما بالنسبة للإكسسوارات فقد برزت الصنادل بحزام الكاحل في ظلال ميتاليكية لامعة إلى البوت المترهل في مواد و ألوان متنوعة، إلى جانب نمط جديد من الصنادل بتصميم متعرج ومميز في ظل الذهبي.

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