يوم بيوم ووجبة بوجبة.. كيف تخسر 5 كيلو في أسبوع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتمد الكثيرون على أنظمة الرجيم المتعددة رغبة في إنقاص الوزن، ومن بينها "دايت الفواكه والخضروات"، الذي يلجأ إليه البعض للحصول على قوام رائع، خصوصًا أنّ نحو 33% من المصريين يعانون من السمنة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فضًلا عن أن 36% "فوق الوزن" لكنهم لم يبلغوا مرحلة السمنة.

ويعد ريجيم الفاكهة والخضروات من أنظمة الدايت الصحية التي تساهم في خفض الدهون بشكل سريع والتخلص من الوزن الزائد بمعدل 5 كيلوجرامات في 7 أيام، وفقًا لما ذكره موقع "betterhealth".

وجبات الأسبوع:

اليوم الأول

وجبة الإفطار: يمكنك تناول ثمرتي تفاح أو برتقال.

وجبة الغذاء: طبق من سلطة الفواكه (فروت سلات) دون إضافة سكر، ويجب عدم إضافة الموز لأنه يحتوي على العديد من السعرات الحرارية.

وجية العشاء: تناول طبق من سلطة الفواكه بشرط أن يحتوي على فواكه غير مماثلة لوجبة الغذاء.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: يمكنك تناول الخضروات بأي كمية، مثل 3 ثمرات على الأقل من الخس أو الخيار أو الجزر، فهذه الخضروات تساعدك على الإحساس بالشبع.

الغذاء: الحرص على تناول طبق من الخضروات مسلوقة.

العشاء: تناول طبق من السلطة الخضراء بدون إضافة ملح أو توابل.

اليوم الثالث

الإفطار: تناول طبق من الخضروات الورقية مثل الجزر أو الخيار أو الفلفل الألوان، وأيضا ثمرة من الفاكهة التي تفضلينها.

وجبة الغذاء: طبق من الخضروات المسلوقة أو السوتيه.

وجبة العشاء: على حسب الرغبة يمكنك تناولي طبق من الخضروات أو الفاكهة.

اليوم الرابع

هذا اليوم يكون أكثر صعوبة، حيث لا يتم تناول فيه أي نوع من أنواع الفواكه والخضروات، فيجب عليك تناول فقط لبن منزوع الدسم مع ثمرة موز، في الثلاثة أيام.

اليوم الخامس

الإفطار: يمكنك تناول بيضتين مع كوب لبن منزوع الدسم، وكوب عصير من البرتقال الطازج.

الغذاء: يسمح بتناول 5 ملاعق من الأرز فقط، مع ثمرة فاكهة كالجوافة، التفاح.

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العشاء: طبق من سلطة الفواكه.

اليوم السادس

الفطور: تناول بيضتين مسلوقين، مع كوب عصير من البرتقال أيضا.

الغذاء: 2 سمكة مشوية متوسطة الحجم.

العشاء: طبق من الفواكه أو الخضروات.

اليوم السابع

الفطور: يمكنك تناول الفواكه على شكل عصائر طازجة، مع بيضتين مسلوقين دون إضافة خبز.

الغذاء: تناول ثمرات من الخضروات، مع شريحة من لحم الستيك المشوي الخالي من الدهون.

العشاء: طبق من سلطة الخضروات والفواكه.

فوائد الرجيم:

- من أفضل الأنظمة التي تساهم في إنقاص الوزن، لأن الخضروات والفاكهة تعمل على زيادة الإحساس بالشبع عند تناول الوجبات.

- يسهم في تقليل السمنة والحفاظ على وزن صحي.

- الفواكه والخضروات قليلة الدهون وهي مصدر جيد للألياف التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول.

- تناول الكثير من الخضروات والفواكه بانتظام، يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسرطان.

- طرد السموم من الجسم، وتقليل الشهية.

- ترفع نسبة السعرات الحرارية في الجسم، وتزيد من سرعة حرق الدهون.

أضرار الرجيم:

- آثار جانبية يتعرض إليها البعض، كسوء التغذية ويحدث نتيجة عدم تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا، كالكلسيوم الموجود في الألبان، والبروتينات الموجودة في اللحوم.

- الشعور بالإجهاد والتعب، بسبب عدم حصول الجسم على السعرات الحرارية المناسبة.