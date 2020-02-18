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تمارين وأطعمة ومشروبات للتخلص من دهون الظهر

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أماكن مختلفة تتكدس بها الدهون في الجسم، وتسعى الكثيرات للتخلص من الدهون التي تتراكم في أماكن مختلفة وخاصة الظهر، وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، بعض الطرق للتخلص من دهون الظهر.

التمارين

استلقِ على بطنك ووجهك لأسفل، وارفعي قدميك قليلًا، وارفعي صدرك ورأسك وذراعيك.

اسحبي مرفقيك إلى الخلف، وتخيلي أنك تحاولين الضغط على شيء بين كتفيك.

مدي ذراعيك للخلف مرة أخرى إلى وضع الطيران، ثم اثنيهما لسحب المرفقين مرة أخرى.

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أطعمة ومشروبات تساعد على التخلص من الدهون

الشوفان

خيار رائع لتقليص الدهون لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، مما يبطئ عملية الهضم وبالتالي يساعد على تقليل شهيتك. حيث يساعد الشوفان على امتصاص الدهون.

التفاح

ويحتوي التفاح على ألياف قابلة للذوبان في الماء تسمى البكتين، والتي تساعد على تقليل كمية الدهون التي يمتصها الجسم.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تسمى الكاتيكين، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

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