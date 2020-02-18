ابتكار جديد لتقييم التطور العصبي للرضع

توصل الباحثون إلى ابتكار بدلة ذكية تساعد في تقييم التطور العصبي غير الطبيعي للرضع بدءًا من عمر 5 شهور، وتحدد طريقة التحليل الجديدة مدى قدرة الرضع على الاعتماد بشكل موثوق به من خلال مشاهدة تسجيل الفيديو، وبعد القياس ستعرف الحركات الفعلية للرضيع ومواقفه المادية بالثانية، وبعدها يمكن تطبيق التدابير الحسابية على البيانات.

وقال أستاذ الفيزوليوجيا العصبية الإكلينيكية فى جامعة "هلسنكي" سامبسا فانهاتالو، إن هذه تعد خطوة ثورية إلى الأمام توفر القياسات وتكشف الاختلاف الدقيق في الحركة من عمر 5 شهور، وهو شيء لم تستطع الملابس الطبية الذكية القيام به حتى الآن.

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وأضاف أن البيانات المستقاه من البدلة قيمة لأن اكتشاف العيوب في التطور العصبي للرضع في مرحلة مبكرة يتيح الدعم المبكر.. كما تعتبر المرونة العصبية للدماغ فى أقوى حالاتها في مرحلة الطفولة المبكرة وتستفيد من الإجراءات التي تدعم التنمية، والتي تستهدف الأنشطة اليومية المتكررة.. يأتى ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مالا يقل عن 5% من الأطفال الفنلنديين من مشاكل مرتبطة بتطور اللغة وتنظيم الانتباه وتطوير الحركة.

وأوضح أن الآليات المسببة للأمراض الكامنة وراء الاضطرابات النمائية معقدة، ولكن الولادة قبل الأوان وتلف المخ في الفترة المحيطة بالولادة ونقص الرعاية المبكرة، فضلاً عن التحفيز غير الكاف في بيئة النمو، تؤدي إلى تفاقم مخاطر مشاكل النمو.

من جهتها، قالت أستاذة علم الأعصاب للأطفال لينا هاتاجا، إن الاضطرابات النمائية في عالم اليوم، يمكن أن تؤدي إلى صعوبات التعلم وعقبات في المنافسة على التعليم والوظائف، بالإضافة إلى أنها عامل خطر يرتبط بالاستبعاد من المجتمع المعاصر.. وفي المستقبل، يمكن استخدام بدلة ذكية للقياس الموضوعي لكيفية تأثير العلاجات والعلاجات المختلفة على نمو الأطفال.