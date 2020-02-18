صور.. مايا مرسي تتشح بالأسود خلال زيارتها لمستشفى بهية

زارت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات بالمجان، متشحة بالسواد، في ثالث ظهور رسمي لها، عقب وفاة نجلها أمين تامر، منذ أسابيع.

وظهرت "مرسي"، بإطلالة رسمية، تتضمن سترة سوداء غير منقوشة، واضعة شعار محاربة سرطان الثدي عليها، بالإضافة إلى ارتدائها بنطلون قاتم اللون.

مايا مرسي تطلق مبادرة "هديتك لبهية" لجمع 21 مليون جنيه

وأعربت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بإطلاق مبادرة تخفيض مدة قوائم الانتظار، قائلة، خلال كلمتها اليوم: "بتشرف اني أكون جزء من عيلة بهية، والنهاردة هنبدأ مبادرة من 18 فبراير إلى 18 مارس، واللي هنخلي فيها قائمة الانتظار توصل لـ21 يوما بدل 45 يوما".

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وأشارت إلى سعيها لجمع 21 مليون جنيه، قبل عيد الأم 21 مارس المقبل، تحت مسمى "هديتك لبهية"، متابعة: "اتبرعوا لبهية، وعودوا ولادكم ان عطائهم يكون للبلد.. الجنيه هيفرق في حياة ستات كتير، عايزين عيد الأم السنة دي يكون مختلف".

وشهد إطلاق مبادرة "هديتك لبهية"، مجموعة من الإعلاميين، أبرزهم: هشام سليمان وإيمان رياض ودعاء فاروق.