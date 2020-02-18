وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد.. أبرزها الليمون بالعسل

تنظر بعض الفتيات في المرآة فتشعر بالضيق من تغير ملامح وجهها بسبب التجاعيد، وتظهر التجاعيد في أماكن مختلفة لا تقتصر على الوجه فقط، بل يمكن ظهورها بمحيط الفم، وأسفل العين، وأماكن أخرى، وتوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من التجاعيد منها كما ذكرها موقع "health line".

كيف يمكن التخلص من التجاعيد؟

تظهر التجاعيد على المرأة وتؤثر على نضارة البشرة، إذا كانت التجاعيد تزعجك، فلديك خيارات عدة تساعدك في التخلص من التجاعيد لإعادة الشباب إلى الوجه.

وضع كريم واقٍ من الشمس قبل الخروج من المنزل.

العمل على تقليل السكر، يساعد الحد من تناول السكريات إلى جعل بشرتك أكثر شبابًا.

لا تكثري من استخدام الكيماويات بشكل كبير دون الرجوع إلى الطبيب.

ارتدي قبعة كبيرة سواء كنت محجبة أم لا لحماية الوجه.

اختيار غسول مرطب وغسل الوجه به مرتين صباحًا ومساءً.

وصفات طبيعية للتخلص من التجاعيد

للتخلص من التجاعيد يمكنك اللجوء لبعض بعض الوصفات التي تعالج البشرة وتعيد لها حيويتها ونضارتها ومن الوصفات الطبيعية التي تساعدك في إعادة نضارة بشرتك.

زيت الزيتون

يستخدم زيت الزيتون في العديد من مستحضرات التجميل، ويستخدم كمرطب لأنه غني بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات، يساعدك الحصول على ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واستخدامه في تدليك البشرة حمايتها من أشعة الشمس الضارة التي تسبب التجاعيد.

قناع الموز

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يمكن استخدام الموز كقناع للوجه، ويساعد فيتامين "أ"، على تلاشي البقع الداكنة وعيوب الوجه، بينما فيتامين "ب"، الشيخوخة، البوتاسيوم يساعد على ترطيب خلايا البشرة، يمزج الموز مع ملعقة صغيرة من عصير البرتقال وملعقة صغيرة من الحليب العادي، ثم يترك المزيج لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

قناع البيض

يمكنك مزج بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة من العسل، الأمر الذي يساعد على شد المسام والحفاظ على نضارة البشرة.

عصير ليمون بالعسل

علاج بسيط في التخلص من التجاعيد، قبل الخروج أو وضع مكياجك، احرصي على وضع طبقة من عصير الليمون المخلوط مع العسل على وجهك لمدة 10 دقائق لشد البشرة.

خل التفاح

يساعد خل التفاح على إخفاء التجاعيد، ويجعل البشرة أكثر شبابًا ونضارة، يمكن مزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة من العسل الأبيض، ويوضع هذا المزيج على البشرة لمدة 15 دقيقة.