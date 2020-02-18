يسرا الأجرأ وليلي علوي بلوك شبابي.. إطلالات النجمات في مهرجان أيام القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

تنافست نجمات الفن أثناء مشاركتهن في حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية المقام في باريس، بالظهور بإطلالات أنيقة وجذابة تخطف الأنظار.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات على الريد كاربت أثناء حضورهن حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة.

يسرا بفستان جريء

ظهرت يسرا بفستان طويل باللون الأزرق البترولي، بدون أكمام، بقصة جريئة عند منطقة الصدر، وجاء التصميم بقصة ضيقة من الأعلى، ومطرزا بالكامل بالحبيبات البراقة، وتنورة واسعة من الساتان الناعم.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع مكياج ناعم بدرجات النيود، ونسقت مع الإطلالة وشاح من الساتان الناعم، مع كلاتش.

سمية الخشاب بفستان مطرز

اعتمدت سمية فستاناً طويلاً، باللون الكحلي، بقصة المرميد، بصيحة " off shoulder"، وجاء التصميم مزيناً بالتطريزات اللامعة على شكل ورد بألوان حيوية.

أما من الناحية الجمالية اختارت تصفيفه الشعر المرفوع والمنسدل على جانب واحد، واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه باللون النيود.

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ليلي علوي بلوك ناعم

ارتدت ليلي فستانًا قصيرًا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وتميز الموديل بالبساطة والنعومة، ونسقت مع الإطلالة عقد كبير الحجم باللون الفضي، وإسوار متعدد الطبقات.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل، مع مكياج حيوي، إذ ركزت على وضع أحمر شفاه صارخ.

كندة علوش بفستان أسود

اختارت كندة فستانًا طويلًا، باللون الأسود، من خامة المخمل، وتميز الموديل بصيحة الأكمام الشفافة الواسعة، واعتمدت بروش باللون الفضي عند منطقة الصدر.

ونسقت مع الإطلالة تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين، مع مكياج قوي، وأحمر شفاه باللون الماروني.

إلهام شاهين بفستان قصير

اختارت الهام الظهور بفستان قصير، باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينًا برسومات ورد كبير الحجم باللوني الأبيض والأصفر.

واعتمدت تصفيفه الشعر القصير المنسدل، مع مكياج قوي، وأحمر شفاه صارخ باللون الأحمر.