منها قشر الخيار والقرفة.. 6 طرق طبيعية تخلصك نهائيا من النمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

انتشار النمل في المطبخ من المؤرقات التي تعاني منها المرأة في المنزل، حيث إنه يتسبب في ضرر العديد من المأكولات، وغيرها من المشكلات.

وتبدو مهمة التخلص من النمل شاقة لأن استخدام المواد الكيميائية يؤثر على أدوات المطبخ والأطعمة الموجودة، إلا أن هناك طرق طبيعية تخلصك منه بسهولة، وفقًا لما ذكر موقع "wiki how".

- الصابون السائل

اخلطي الصابون السائل بالماء، وضعيه في زجاجة بلاستيكية ثم رشيه على النمل، انتظري 5 دقائق وبعدها نظفي مكان الصابون.

- الخل

ضعي الخل في زجاجة مع الماء، ورشي جميع أركان مطبخك، ويمكن أيضًا إضافة الخل إلى سائل منظف الأرضيات ومسح أجزاء المطبخ.

- عصير الليمون

يمكن استخدامه بمزج كوب واحد من عصير الليمون مع 4 أكواب من الماء الدافئ في وعاء كبير ثم قومي بغمس قطعة قماش وامسحي الأماكن الموجود بها النمل.

- التوابل والأعشاب

من المنتجات المنزلية التي تساعد على التخلص من النمل، القرفة المطحونة والفلفل الأسود والقرنفل ودقيق الذرة والبن المطحون وأوراق النعناع والريحان.

رشي هذه الأعشاب والتوابل حول المناطق التي يتجمع بها النمل، حيث تساعد الروائح النفّاذة على طرد النمل.

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- الملح:

ضعي كمية من الملح إلى الماء المغلي، ثم في زجاجة ورشي الأماكن التي يتجمع بها النمل.

- قشر الخيار:

من خلال وضع قطعة من قشر الخيار بالأماكن التي يتواجد بها النمل. وكرري الطريقة يوميًا حتى تتخلصي من النمل.

-أهم النصائح للحفاظ على سلامة مطبخها من النمل:

- يجب سد جميع الشقوق الموجودة بالمطبخ أو في الشقة بوجه عام لمنع دخول النمل من الشقوق.

- عدم ترك الأطباق غير النظيفة في المطبخ لفترات طويلة، نظرا لأن بقايا الأطعمة في الأطباق يمثل مصدر جذب للنمل.

- الحرص على تنظيف بقايا الطعام من أرضية المطبخ وخاصة بقايا الحلويات.

- غلق برطمانات التوابل والأعشاب الموجودة بالمطبخ بإحكام للحفاظ على سلامة المنتجات.

- تنظيف المطبخ باستمرار وبشكل دوري.