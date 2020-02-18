يكبرها بـ32 عاما.. الليدي كيتي تعتنق اليهودية لتتزوج المليونير لويس

يبدو أن الفترة العصيبة التي تمر بها العائلة المالكة البريطانية بسبب قصص الحب والزواج ستستمر لمزيد من الوقت، فقررت الليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيق الأميرة ديانا، ترك ديانتها المسحيية واعتناق اليهودية حتى تتمكن من الزواج من خطيبها وحبيب المليونير اليهودي مايكل لويس.

ويبلغ لويس من العمر 61 عاما، ورغم أن فارق السن مع كيتي، 32 عاما، حيث تبلغ الأخيرة 29 عاما، إلا أنها مصرة على الزواج، فغيرت ديانتها بالفعل لأجله، وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي تلاحقهما، منذ أعلنت ارتباطها به، والخطوبة منه.

وتخضع كيتي، لتعاليم دينية ترتبط باليهودية، ولكنها لم تحدد بعد لأي طائفة ستنضم، ولكن غالبا ستنضم لطائفة اليهود الأرثوذكس، وبدأت بالفعل إجراءات اعتناقها اليهودية، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية، عن مصدر مقرب من العائلة المالكة.

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وقبلت "كيتي" الزواج بـ"لويس" الشهر الماضي، وأثارت عاصفة من الانتقادات، خاصة وأنه يكبر والدها إيرل سبنسر بـ5 سنوات، وكان أول ظهور لهما سويا في عام 2018، حتى عرض عليها الزواج أثناء تواجدهما في كيب تاون، لقضاء عطلة عيد الميلاد.

ومن المتوقع بحسب مصادر للصحيفة البريطانية، إقامة حفل الزفاف في كنيس يهودي، بمبادئ وقوانين اليهودية، وذلك بحسب ديانة لويس.

وسبق وشوهدت كيتي، مؤخرا، أثناء حضورها لكنيس يهودى، رفقة لويس فى لندن، ولكن لم تعلق الليدي أو القصر الملكي على الأمر حتى الآن.