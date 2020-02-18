صور.. ملكة جمال الكون تتشح بعلم جنوب أفريقيا: "هذا الوطن ساحر"

عبارات امتنان وشكر، وجهتها ملكة جمال الكون زوزيبيني تونزي، لدولة جنوب أفريقيا، متشحة بعلمها، في أحدث ظهور لها، خلال مشاركتها في منافسات Miss South Africa.

وبدأت "تونزي" حديثها باللغة الإنجليزية، عبر حسابها الرسمي على إنسجرام، قائلة: "الأمر يتطلب قرية لتربية طفل سوي، جنوب أفريقيا أنت قريتي، شكرا على العودة للوطن الساحر".

متابعة: "أنا ممتنة لكل ما بذلته لإنجاح هذه المسابقة، وممتنة لكل جنوب أفريقي أسهم في المسابقة بجسده أو بدعمه، أحبكم جميعًا".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 75 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتِ جوهرة سمراء، ونفخر بكِ"، و"عزيزتي ملكة جمال الكون.. أنتِ ألهمتي الكثير من النساء صاحبات البشرة الداكنة بنجاحك"، و"جميلة للغاية يا زوزيبيني".

كواليس فوز ملكة جمال الكون زوزيبيني تونزي

تبلغ زوزيبيني تونزي، 26 عاما، وكانت مفاجأة مبهجة أن تفوز الفتاة صاحبة البشرة السمراء، في الحفل الذي قدمه الأميركي ستيف هارفي، مع لجنة تحكيم ضمت 7 سيدات.

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وأكدت زوزيبيني، أنها ستبذل جهدا كبيرا لتشجيع الفتيات على الوثوق بأنفسهن، وذلك خلال كلمة مؤثرة ألقتها بعد فوزها باللقب، في ديسمبر 2019، وشهد لها الجميع بالذكاء الحاد، واللباقة والجمال في آن واحد.

وكانت قد ترأست حملة للدفاع عن حقوق المرأة والمساواة في جنوب أفريقيا قبل مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون.

وأضافت "زوزيبيني" في كلمتها: "ترعرعتُ في عالم لا يعتبر النساء مثلي مع نوع بشرتي ونوع شعري، أبداً جميلات، وأظن أن الوقت قد حان لتغيير ذلك"، فقد تفوقت صاحبة الشعر القصير على 90 مرشحة أخرى للفوز باللقب الـ68 لملكة جمال الكون.

وتأتي زوزيبيني، خلفا لملكة جمال الفلبين كاتريونا جراي، التي توّجت العام الماضي بلقب ملكة جمال الكون 2018، فيما مُنعت ملكة جمال روسيا من المشاركة في المسابقة، لتأخرها في إصدار تأشيرات الدخول لأمريكا.