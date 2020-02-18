ريهام حجاج بإطالالة بفستان قصير..ومتابعون: إيه الحلاوة دي

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها بصور جديدة لها مع أصدقائها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت فستانا قصيرا يصل إلى الركبة بأكمام مكشوفة، مصنوعا من القماش المخملي، كما تميز بنقوشات الورد الملونة، معتمدة على الشعر الانسيابي المنسدل على كتفيها، واختارت ألوان مكياج هادئة.

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ونالت الصور إعجاب متابعيها وجاءت من ضمن التعليقات: "إيه الحلاوة دي، الفستان تحفة وخامة مختلفة".

هجوم على ريهام حجاج عبر "تويتر"

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "هاشتاج" يحمل اسم "ريهام حجاج ممثلة فاشلة"، حيث تفاعل معه كثيرون حتى تصدر قائمة "تريندات تويتر".

ورغم تصدر التريند إلا أن السبب الحقيقي خلفه لم يجر معرفته أو الكشف عنه حتى الآن، ولكن الكثير من المتداولين ربطوا بينه وبين الخلافات القائمة بين الفنانة ريهام حجاج والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بسبب زواج رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الأخيرة، من الفنانة الأولى.