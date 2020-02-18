هل تكلفة علاجه 120 ألف جنيه؟.. تعرف على تفاصيل مرض حمو بيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:
كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن إصابته بمرض "كرونز" وأنه يحصل على علاج سعره 120 ألف جنيه، و"كرونز" هو عبارة عن التهاب حاد في الأمعاء يسبب الشعور بآلام شديدة في البطن.
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