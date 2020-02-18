بدون تكاليف.. 4 وصفات طبيعية لتلوين شعرك في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفضل بعض السيدات تجديد لون شعرهن، لكن قد يدفعن مبالغ كبيرة لصبغه في الصالونات، ويضطررن إلى فعل ذلك أكثر من مرة في مدة قليلة، فضلًا عن أن الصبغات الصناعية تؤدي إلى تلف وتساقط الشعر.

لذا نقدم إليكِ طريقة طبيعية وآمنة لصحة الشعر، وفي الوقت نفسه بمكونات اقتصادية بسيطة، وفقًا لبرنامج "هي وبس" التي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة "CBC".

صبغة باللون الأسود

المقادير:

- شاي مغلي.

- قهوة.

طريقة التحضير:

- ضعي في وعاء شاي مغلي، ثم ضيفي إليه ملعقتين من البن، وقلبي جيدًا.

- ضعي الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك اتركيه على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسليه جيدا.

- يمكن تكرار الخلطة أسبوعيًا إذا ارتدي تثبيت اللون لمدة أطول.

صبغة باللون البني

المقادير:

- زيت زيتون.

- قهوة سريعة الذوبان.

- أكسجين 20، يُباع في الصيدليات.

طريقة التحضير:

- ضعي في وعاء 3 ملاعق من زيت الزيتون، واسكبي القهوة سريعة الذوبان وملعقة من أكسجين 20، وقلبيهم جيدا.

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- اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه بالمياه جيدا.

صبغة باللون الأحمر

المقادير:

- عصير البنجر.

- جوز الهند.

طريقة التحضير:

- اسلقي البنجر ثم ضعيه في الخلاط، ثم قومي بتصفيته لتحصلي على "عصير البنجر".

- ضعي ملعقتين من جوز الهند وقلبي جيدا، ثم اتركيه على الشعر لمدة ساعة، وبعدها اغسليه جيدًا.

صبغة باللون البني الفاتح

المقادير:

- شاي بابونج.

- مياه.

طريقة التحضير:

- ضعي 4 أكياس من شاي بابونج في وعاء وأضيفي إليه مياه ذات درجة حرارة عالية، ثم انتظري قليلًا حتى تدفء، ثم وزعي الخليط على شعرك لمدة ساعة ونصف.

لكي تحصلي على هذه الدرجة يجب أثناء وضعه التعرض إلى الشمس، أو بواسطة استشوار الشعر يمكنك تجفيفه.