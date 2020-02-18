صور.. أبرز اتجاهات الأثاث والديكور في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

هيمن اتجاه الراحة الاسكندنافي لسنوات لطويلة على أثاث المنزل والديكورات الداخلية، إلا أن هذا الأسلوب بدأ يتراجع قليلا لصالح بعض الاتجاهات العصرية الأخرى، غير أن ذلك لا يعني اختفائه تماما، بل يمكن لهذا الاتجاه أن يشكل القاعدة، التي تعتمد عليها الاتجاهات الجديدة، وذلك وفقا لما ظهر في معرض المنتجات الاستهلاكية Ambiente 2020 بمدينة فرانكفورت الألمانية.

التألق والترف

يشتهر الاتجاه الأول باسم "هوليوود ريجنسي" “Hollywood Regency”، ويعتبر بمثابة عودة لأحد الاتجاهات القديمة، الذي ظهر بشكل أساسي في الولايات المتحدة الأمريكية في حقبة الأربعينيات والخمسينيات من القرن المنصرم؛ حيث طور المصممون اتجاها خاصا للممثلين والمنتجين في هوليوود، الذين رغبوا في إظهار مدى الثراء، الذي يتمتعون به، وهو ما خلق مسحة من التألق والترف في الحياة اليومية.

ويمتاز هذا الاتجاه بالمزج بين أنماط الأبيض والأسود والألوان المشبعة وأسطح المرايا، بالإضافة إلى التفاصيل البراقة من الكروم أو الطلاءات اللامعة وعناصر الأرت ديكو.

وأوضحت نيكوليته ناومان، مديرة المعرض الألماني، أنه يمكن دمج اتجاه هوليوود ريجنسي مع الأسلوب الاسكندنافي بسهولة، من خلال إضافة بعض القطع الفردية في الديكورات القائمة.

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ومن ضمن الأمثلة على ذلك فإنه يمكن إضافة مقعد مخملي أكثر جاذبية وأناقة ضمن الطقم الموجود بالفعل في غرفة المعيشة. وأوضحت ناومان أن هذا الإجراء يعمل على تغيير الحالة المزاجية بسرعة وتعديل الأسلوب في المنزل دون الالتزام التام باتجاه هوليوود ريجنسي.

الألوان الترابية القوية

شهدت فعاليات معرض Ambiente 2020 الابتعاد بوضوح عن النمط الطبيعي الاسكندنافي، الذي يعتمد بشكل أساسي على درجات الأخشاب الفاتحة وألوان الأبيض والبيج، وظهر الكثير من الألوان الأخرى مثل البني الداكن أو حتى البني المحمر القوي أو البرتقالي، والتي تشكل القاعدة الأساسية لهذا الاتجاه الجديد.

وأوضحت ناومان أنه يمكن مشاهدة درجات اللون الأزرق أيضا، ولا يقتصر ذلك على اللون الأزرق الفاتح، ولكن يتضمن هذا الاتجاه اللون الأزرق الداكن، وكذلك اللون الأخضر الداكن والأصفر الغامق، وإذا كانت عناصر اتجاه هوليوود ريجنسي براقة للغاية، فيمكن للمرء استعمال مجموعة الألوان الجديدة فقط مع ديكورات الأسلوب الاسكندنافي الموجودة في المنزل، وبالتالي ينشأ نمط ديكورات جديد.

الدقة والمعمارية

وظهرت بالمعرض عناصر من اتجاه جديد يحمل اسم "الدقة والمعمارية"، والذي يسمح بإجراء تغييرات في أثاث الأسلوب الاسكندنافي بألوانه الفاتحة، وذلك من خلال إضافة الألوان الصناعية والدرجات اللونية الداكنة، وكل ما يحتاجه المرء يظهر في الأخشاب والفولاذ والبرونز المصقول أو المطلي باللون الأسود أو الأسطح المطفأة، كما يمكن استعمال الجلود والمنسوجات الثقيلة مثل القطيفة والتويد والبوكليه والأنماط المزركشة.

الدرجات المحايدة والأبيض

تعتمد هذه الموضة في غرف المعيشة على اتجاه مختلف تماما؛ حيث تقتصر على درجات اللون الأبيض والدرجات المحايدة الأخرى بالكامل، مثل درجة الأبيض العاجي وتوليفة من الرمادي والبيج. ونظرا لأن درجات اللون الأبيض والدرجات المحايدة تتطلب قدرا قليلا من الاهتمام، فإن الأشكال والمواد الملفتة للانتباه تكون في المقدمة.