فيديو.. هند القحطاني للرجال: نحتاج لقوتكم الجسدية في تنظيف المنزل

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني حالة من الجدل عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وذلك بحديثها عن قوة الرجل الجسمانية، واحتياج المرأة لها في البيت، حيث قالت إن الزوج والزوجة يجب أن يتشاركا في كل الأمور.

وأضافت موجهة كلامها للمرأة: "أنت الأقوى والأقدر على تحمل الأعباء"، وقالت للزوج: "الخلاصة خليك مشارك في كل شيء يخص البيت والأولاد، خليك موجود مثلك مثلها".

وأكملت خلال الفيديو: "الرجال يتفاخرون القوامة لنا، نحن الاذكى، الأقدر، المرأة ما تفهم شيئ بالحياة، وإذا بدهم يعياروا حدا يقولوا تربية مرأة، ليش طيب تحملها مسؤوليات ولا تتحملها معها".

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وتابعت: "لو أنت تتملك قوة جسدية ليه ما تعمل شغل البيت، تنظيف وكل شيئ، إحنا محتاجين للقوة الجسدية في البيت، لو أنت ذكي ليش ما تذاكر للأطفال، المرأة هي من تدبر كل أمور حياتكم".

حديث القحطاني أثار حولها جدلا من جديد، فهي كل حين تخرج بتصريح حول الرجال، يصفه السعوديون، بأنه غريبا عن المجتمع السعودي.

وكان من بين التعليقات التي انتقدت هند القحطاني في التعليقات، "غسالة فل أوتوماتيك وكوي عند أبو هنود بالمغسلة ومدرس خصوصي للأولاد وغسالة صحون ومطاعم مشكلة اللي تقيس قدرها بغسل صحون أو كوي أو طبخ أو غيره الزوجة شريكة حياة قيمتها أكبر من تلك التفاهات التي تذكرين".

وقال آخر ساخرا، "أوك موافقين بشرط تشاركين في الفواتير والمصاريف وحتى المهر والبنزين النص بالنص".