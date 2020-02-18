أسود و"هالوين".. بريطانيان يقيمان زفافهما في مقابر الأطفال

احتفال عروسان من بريطانيا، بطريقة غريبة من نوعها، حيث اقتحما مقبرة للأطفال، وقررا إقامة حفل زفافهما داخلها.

اختارت العروس بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، اللون الأسود ليكون هو لون فستان زفافها، وأخبرت كذلك هي وزوجها كل المعازيم بضرورة ارتداء اللون الأسود في كل تفاصيل الملابس.

صور مجنونة وأزياء مخيفة أجواء تشبه "الهالوين"، ولم يخالف هذا اللون القاتم والتيمة المرعبة لحفل الزفاف سوى نجل العروس الذي صمم على حضور الحفل مرتديا زي الديناصور.

ديكورات من اللون الأسود، والورود القاتمة، علقت على شوائد القبور، كما استخدموا أعمدة الأضرحة لوضع الديكورات المرعبة التي ميزت حفل الزفاف، فيما وقف العازفون في منتصف شواهد القبور.

ونشر الزوجان صور حفل الزفاف على مواقع التواصل الاجتماعي، وبمجرد نشرها انتشرت بشدة، وجاءت عليها كثير من التعليقات المنتقدة والغاضبة.

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وكان من بينها، رجل غاضبا توعدهما بالدفن داخل تلك المقابر لأن ابنة أخيه مدفونة هناك، حيث قال، "لقد توفيت ابنة أخي منذ 20 عاما تقريبا عندما كانت بعمر الخامسة، ودفنت داخل المقبرة، في حال استخدام ضريح قبرها كجزء من الاحتفال سأدفنكما".

وقال أخر: "هذه المقبرة لا علاقة بها لهؤلاء الأشخاص، أُنشئت أوائل عام 1900، وأغلقت في عام 2016، ومرفق داخلها كنيسة عمرها 100 عام".