أنماط حقائب اليد الـ 5 الأكثر شعبية أضيفيها إلى خزانتك للموسم المقبل

إذا كنت من النساء اللاتي يبحثن باستمرار عن اتجاهات حقائب المصممين الأكثر رواجا، يمكنك دائما الاعتماد على نجوم ستايل الشارع في أسبوع الموضة في نيويورك للحصول على بعض الإلهام، وقد تألقت المدونات والمحررات والمؤثرات على حد سواء خارج مدرجات خريف/ شتاء 2020 بأنماط مختلفة من حقائب اليد من توقيع أشهر العلامات التجارية الفاخرة.

ومما لا يثير الدهشة، استمرت إكسسوارات دانيال لي للعلامة الإيطالية بوتيغا فينيتا في السيطرة على إطلالات ستايل الشارع هذا الموسم أيضا، حيث كان الحاضرون يحملون حقيبة "جودي" الجديدة للمنزل الإيطالي، وحقيبة كتف على شكل كرواسان، بالإضافة إلى الحقيبة الأصلية Pouch بأحجام كبيرة وصغيرة.

وإلى جانب حقائب اليد الأنيقة للنساء، برزت أيضا بعض الأنماط الرجالية مثل حقيبة "Mini Soft Trunk" للمصمم فيرجيل أبلوه من مجموعة لوي فيتون لربيع وصيف 2020، بالإضافة إلى حقيبة معدنية من مجموعة "Dior x RIMOWA" المصنوعة من الألومنيوم، والتي تعد من بين أفضل الحقائب التي رصدناها هذا الأسبوع.

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فيما يلي أبرز 5 أنماط حقائب اليد الأكثر شعبية والتي قد ترغبين في إضافتها إلى خزانة أزيائك للموسم المقبل:

تأتي بنمط الكلاتش وهي مصممة للاستخدام اليومي، ومصنوعة من الألمنيوم خفيف الوزن، وتتميز بأحزمة جلدية مزينة بشعار "كريستيان ديور" مثبتة حول الحقيبة، وتأتي بصورة ظلية مستطيلة الشكل يمكن حملها على شكل كلاتش، أو ارتداؤها أيضا على الكتف نظرا لتوفرها على حزام جلدي قابل للإزالة، ويبلغ سعرها 2440 دولارا.

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تأتي بنمط حقيبة الكتف، وهي مصنوعة من جلد العجل نابا باللون الأسود ومبطنة بالجلد من الداخل، وتتميز بمقبض عريض، يبلغ سعرها 2800 دولار.

تأتي على شكل كيس مجعد بحزام رقيق، وهي مصنوعة من الجلد الإيطالي اللامع ومتاحة في ظل البرتقالي و الأسود، ويمكن حملها باليد على شكل كلاتش أو على الكتف بنمط الكروسبودي، ويبلغ سعرها 1390 دولارا.

عبارة عن حقيبة دلو من جلد العجل المنقوش بزخرفة جلد التمساح باللون الأبيض، تتميز بحزام كتف على سلسلة قابلة للإزالة ومقبض علوي قابل للإزالة، وتأتي مزينة بشعار العلامة باللون الأبيض والأسود، يبلغ سعرها 1470 دولارا. من أشهر حقائب اليد التي طرحت في العام الماضي ولازالت تحظى بشعبية واسعة خلال أسبوع الموضة في نيويورك، ويبلغ سعرها 2700 دولار.

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