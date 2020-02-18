هذه الفاكهة.. قنابل تزيل دهون البطن وفيتامينات صغيرة لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حفنة من التوت أكثر من مجرد كونها وجبة خفيفة صحية لإبقائك نشيطا أو زينة ملونة على سطح الحلويات. فسواء كان توت العليق (راسبري) أو التوت الأسود (بلاك بيري) أو عنب الثعلب (جوزبيري) ، فإن هذه الفواكه تحتوي على فوائد كثيرة.

ويقول يوهانيس جيورج فيكسلر وهو بروفيسور وطبيب وخبير تغذية بميونخ: "على حسب النوع، يحتوي التوت على كميات مختلفة من الفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية ثانوية ومغذيات دقيقة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوت غني بالألياف الغذائية ما يعني أنه يساعد الأشخاص على الشعور بالامتلاء سريعا. ويعتبر التوت الأسود خصوصا قنبلة فيتامينات "فهو مليء بفيتامين سي"، بحسب فيكسلر.

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كما أن النوع الأحمر صحي حيث يحتوي على فيتامين سي وإيه وكذلك الماغنيسيوم والكاليسيوم والبوتاسيوم. وتقول مارجريت مورلو من رابطة النظام الغذائي والتغذية إن توت العليق (راسبري) رائع أيضا "خصوصا فيما يتعلق بفيتامينات بي وسي". ويحتوي توت العليق على الكثير من فيتامين"أ" ،بين مغذيات أخرى ، وهذا الفيتامين مفيد للعين والجلد .

كما أن توت جوجي وأكاي رائعان للصحة حيث يحتويان على العديد من الفيتامينات والمعادن وغيرها من المغذيات الضرورية. ولهذا السبب يعتبران أطعمة خارقة. بل أن توت أكاي يساهم في إنقاص الوزن ومكافحة الشيخوخة بفضل ما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة وإن كان العلم لا يزال يبحث هذه المسألة ، بحسب فيكسلر.

وأفادت الجمعية الألمانية للتغذية أن هناك أنواع من الفاكهة تحتوي على عناصر غذائية هامة وتساعد على إزالة دهون البطن، التي تؤثر بشكل سلبي على الجسم وتزيد من خطورة الإصابة بالسكري وأمراض القلب والتمثيل الغذائي، ومنها التوت الذي يعتبر من المصادر الغنية بالمواد الغذائية والألياف، ويساعد على الشعور بالامتلاء وهو ما يمنع تناول المزيد من الطعام.