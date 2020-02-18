المحكمة في المغرب تعيد رجلا إلى "بيت الطاعة".. وغرامة على كل يوم تأخير

في سابقة وصفت بأنها "الأولى من نوعها"، رفعت زوجة مغربية قضية أمام المحكمة في مراكش تطالب فيها زوجها بالعودة إلى بيت الزوجية.

وقالت في دعواها، إن زوجها غادر بيتها مطلع يوليو المنصرم، دون أسباب، مخلاً بواجباته الزوجية، وطلبت من المحكمة إعادته مرة أخرى إلى بيته وأولاده الثلاثة.

ومن جهتها، ألزمت محكمة مراكش الرجل بالرجوع إلى بيته و"دفع المصاريف القضائية"، وصدر هذا الحكم في جلسة علنية عقدتها المحكمة الابتدائية بمراكش، بحسب "روسيا اليوم".

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وطلبت الزوجة في دعواها كذلك، بـ"رجوع الزوج إلى البيت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل".

ومن جهتها، وجدت المحكمة في حيثيات الحكم، "ما يستدعي الحكم عليه بالرجوع إلى بيت الزوجية، وحيث إن الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه على التنفيذ، وهذه الغاية تتحقق بوسيلة أنجع في نازلة الحال، ذلك أنه في حالة ترك الأب أو الأم بيت الأسرة دون موجب قاهر لمدة تزيد على شهرين وتملص من كل أو بعض واجباته المعنوية والمادية الناشئة عن الولاية الأبوية، فإنه يكون قد ارتكب جريمة إهمال الأسرة، التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالحبس والغرامة، فضلا عن التعويض".