دهون البطن قد تنذر بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء إن دهون البطن، التي تنشأ على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة، تنذر بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.

ومن العلامات الأخرى الدالة على قصور الغدة الدرقية التعب المزمن وسرعة الإرهاق ومشاكل التركيز واعتلال المزاج والإمساك، بالإضافة إلى جفاف الجلد وتساقط الشعر.

لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء للتحقق مما إذا كانت دهون البطن ترجع إلى قصور الغدة الدرقية أم لا.