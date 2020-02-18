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دهون البطن قد تنذر بهذا المرض

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء إن دهون البطن، التي تنشأ على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة ، تنذر بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.

ومن العلامات الأخرى الدالة على قصور الغدة الدرقية التعب المزمن وسرعة الإرهاق ومشاكل التركيز واعتلال المزاج والإمساك، بالإضافة إلى جفاف الجلد وتساقط الشعر.

لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء للتحقق مما إذا كانت دهون البطن ترجع إلى قصور الغدة الدرقية أم لا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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