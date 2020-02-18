إعلامية وابنة لاعب وأخت زوجة فنان.. اختيارات "كهربا" العاطفية من "المشاهير"

3 علاقات عاطفية دخلها اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، كان آخرها خطبته من "نورهان" شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، بعدما وضع اسمها بجانب اسم عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويعد الوسط الفني والمشاهير هو العامل المشترك بين العلاقات العاطفية الثلاثة التي ارتبط بها "كهربا"، فـ"نورهان" هي شقيقة زوجة الفنان حمدي الميرغني، نجم مسرح مصر، والتي تربطهما علاقة صداقة قوية أيضًا.

شدوى الحضري

ولم تكن هذه الخطبة الأولى في حياة "كهربا"، ففي مايو 2017، أعلن خطبته على شدوى الحضري، ابنة حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري.

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وكانت "شدوى" كشفت حينها عن كواليس الخطبة، خلال حوارهما سويًا في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة إن والدتها أبلغتها بأن اللاعب تقدم لخطبتها، مضيفة: "أنا أصلا كنت معجبة بيه من زمان، وكنت بحب أشوفه وهو بيلعب".

ولم تدم خطوبة الثنائي طويلًا، إذ تم فسخها في شهر يونيو من العام ذاته، وقام اللاعب وقتها بمسح جميع الصور التي تجمعها.

سارة خليفة

ومن قبل الخطبتين، كان اللاعب "كهربا" متزوجا من سارة خليفة، وهي عملت بالإعلام لفترة، إذ أنها قدمت برنامج "شباب ستار" عام 2012، الذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت بعد ذلك لقناة "المحور" وقدمت برنامج "مهمة صعبة".

وقدمت أيضًا مهرجان القنوات الفضائية 2018، ومن ثم تزوجت اللاعب "كهربا" في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر، ومن ثم انفصل الثنائي، ودخلا في صراعات قضائية بسبب "النفقة"، إذ أنها أقامت دعوى في محكمة الأسرة بزنانيري تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها إلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة "دعوى نفقة الزوجية"، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.